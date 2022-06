Παρέμβαση Δένδια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες

O Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων πλησίον στρατηγικών σημείων, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρενέβη νωρίτερα σήμερα Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο και ενημέρωσε διεξοδικά τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιμάκωση τη τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η τουρκική προκλητική και παραβατική συμπεριφορά έχει κλιμακωθεί σε ρητορικό επίπεδο και επί του πεδίου. Επίσης, υπογράμμισε τον συνεχιζόμενο αναθεωρητισμό της Τουρκίας, ο οποίος εκφράζεται τόσο με συνεχείς απειλές όσο και με ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε όσους ήδη έχουν καταδικάσει τις εν λόγω ενέργειες και επισήμανε ότι είναι σκόπιμο όλα τα κράτη - μέλη να τονίζουν την προσήλωση στη διατήρηση του απαραβίαστου των συνόρων και τον σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρόσφατες τουρκικές προκλητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων και των παραβιάσεων πλησίον στρατηγικών σημείων, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, ιδιαίτερα στον Έβρο, όπου παρατηρείται αύξηση των προσπαθειών παράνομης εισόδου στην χώρα μας.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, υπό το φως της πρόσφατης περιοδείας του στην περιοχή, καθώς και της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για «μία ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων πάνω στη θετική δυναμική των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου, την προσεχή αιγυπτιακή Προεδρία του COP27 & και το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας ως συνέπεια της ρωσικής εισβολής σε Ουκρανία».

Ι joined #EU counterparts & #Egypt FM Sameh Shoukry for an informal lunch on the margins of #FAC meeting. An opportunity to exchange views on the positive momentum for 🇪🇺🇪🇬 relations, upcoming #COP27 🇪🇬 Presidency & issue of food security caused by the 🇷🇺 invasion of🇺🇦. pic.twitter.com/D93KWTSzsr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 20, 2022