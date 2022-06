Ερντογάν: Κομπάρσος των ξένων δυνάμεων η Ελλάδα - Ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται

Σειρά προκλήσεων εξαπολύθηκε και σήμερα από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στους βουλευτές του κόμματός του, AKP.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι «κομπάρσος των ξένων δυνάμεων», προσθέτοντας: «Ξέρουμε τα παιχνίδια που παίζονται σε βάρος μας με την Ελλάδα. Θα πούμε «ναι» στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ μόλις αυτές οι χώρες απαλλαγούν από τους τρομοκράτες του PKK. Αντιμετωπίζουμε το ίδιο θέμα σε κάποιες χώρες της ΕΕ, όπου οι τρομοκράτες του PKK διαδηλώνουν στους δρόμους».

Turkish President Erdogan at AK Party meeting:

- We're aware of games being played against us with Greece

- We'll approve Sweden, Finland's NATO bids once they rid of PKK terrorists

- We're faced with same issue in some EU countries with PKK terrorists marching on their streets pic.twitter.com/y942fVCyP5

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 15, 2022