Μητσοτάκης: Έχει μεγάλη σημασία να μην υπάρχουν «διαρροές» στην εφαρμογή των κυρώσεων

«Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργήσουμε το ταχύτερο δυνατό ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.»

Σίγουρα θα επηρεαστεί η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όμως τόνισε πως πρόκειται για ένα «μικρό πλήγμα» στην ανάπτυξη και όχι μια πιθανή ύφεση.

«Και αυτό είναι το τίμημα που θα πληρώσουμε για να αντισταθούμε σε μια επιθετική συμπεριφορά. Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι πιθανή μια ύφεση. Αλλά -επαναλαμβάνω- εναπόκειται σε μας, κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες, να είμαστε δημιουργικοί, να σκεφτούμε λύσεις έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο, προκειμένου να βάλουμε ένα όριο στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που αυτή τη στιγμή προκαλεί πραγματικά μεγάλη ζημιά σε ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε.

Greece’s Prime Minister tells @_HadleyGamble he believes the conflict in Ukraine will mean a “dent in growth” but not a recession. pic.twitter.com/5DXpDj1F9H

