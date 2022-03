Φραγκογιάννης (Economist): Το εγχείρημα της Αστυπάλαιας αντανακλά την εικόνα της ανάπτυξης της Ελλάδας

Το εγχείρημα της μετατροπής της Αστυπάλαιας στο πρώτο «έξυπνο και βιώσιμο» νησί της Μεσογείου παρουσίασε, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Το εγχείρημα της μετατροπής της Αστυπάλαιας στο πρώτο «έξυπνο και βιώσιμο» νησί της Μεσογείου παρουσίασε, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, στη διαδικτυακή συμμετοχή του στο 6ο London Business Summit που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Πρόκειται για μια διοργάνωση του Ομίλου Economist με θέμα τις προοπτικές των οικονομικών σχέσεων, όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, Ηνωμένου Βασιλείου - Ελλάδας - Κύπρου, υπό τον τίτλο UK-Greece-Cyprus: Taking Trade and Investment to the next level.

Μιλώντας στην ενότητα με τίτλο Innovative Markets-Innovative business και θέμα τις καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις, ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη συμβολική, μεταξύ άλλων, αξία του εγχειρήματος της Αστυπάλαιας, καθώς αντανακλά τη νέα εικόνα της Ελλάδας, της ανάπτυξης, της προόδου και της καινοτομίας.

ΓΓ ΔΟΣΕ Ι. Σμυρλής: Δυναμική ανάπτυξης της Ελλάδας ως περιφερειακός κόμβος για ενέργεια, logistics, καινοτομία

Λίγο νωρίτερα ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής, σε συζήτηση με θέμα «Ιnvesting in the region: sharing opportunities and challenges», παρουσίασε το φάσμα των επενδυτικών ευκαιριών που είναι σε θέση να προσφέρει η Ελλάδα, μετά από μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης για βελτίωση των δεικτών της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Σμυρλής στην παρέμβασή του υπογράμμισε «τη δυναμική ανάπτυξης» που παρουσιάζει η χώρα, ως περιφερειακός κόμβος για την ενέργεια, τα logistics και την καινοτομία. Μίλησε επίσης για τη «νέα εποχή» που σηματοδοτεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» σε τομείς όπως πράσινη ενέργεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, υγεία, εκπαίδευση, τεχνολογία και καινοτομία.

Ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού, ο κ. Σμυρλής έκανε λόγο για «νέες επενδυτικές ευκαιρίες», σημειώνοντας τον τριπλασιασμό των επενδύσεων στον εν λόγω κλάδο το 2020 και για 150 νέα ξενοδοχεία -τα περισσότερα εκ των οποίων 4 και 5 αστέρων- τα οποία λειτουργούν από το 2019 και για δεκάδες ακόμη που αναπτύσσονται.

Ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στην «Ενιαία Πύλη Εξωστρέφειας» την οποία χαρακτήρισε ως «ουσιώδη μεταρρύθμιση στο πεδίο της οικονομικής διπλωματίας» καθώς αποτελεί μια ενιαία συνεκτική δομή υπό την σκέπη του Υπουργείου Εξωτερικών που συμπεριλαμβάνει την Enterprise Greece, τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και το δίκτυο Πρεσβειών και γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Αναφερόμενος στους στόχους της κυβέρνησης για την τόνωση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και για τις ελληνικές εξαγωγές μέχρι το 2023- μετά τα περσινά ρεκόρ σε ΑΞΕ και εξαγωγές, που άγγιξαν τα 5 και 40 δισ. ευρώ αντίστοιχα-, σημείωσε ότι για τις ΑΞΕ, στόχος είναι ο διπλασιασμός τους στο 4% του ΑΕΠ και για τις εξαγωγές, η αύξηση τους στο 48% του ΑΕΠ, από το 37% το 2019.

Κλείνοντας, ο κ. Σμυρλής είπε ότι «με στοχευμένες πολιτικές διασφαλίζουμε ότι η υφιστάμενη δυναμική ανάπτυξης θα είναι βιώσιμη στο μέλλον», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή επενδυτικό περιορισμό με τεράστια δυναμική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο και έναν πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ