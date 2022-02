Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Πάιατ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

I met today with @USAmbPyatt @GreeceMFA. Talks focused on strategic 🇬🇷🇺🇸 relations, #Ukraine in light of my recent visit in #Mariupol, multilateral cooperation (incl. 3+1 schemes) and developments in the region. pic.twitter.com/BDQeRTY3An

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 4, 2022