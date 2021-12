Στη σημαντική διαδικτυακή συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες, με τα σύννεφα της σύγκρουσης να συγκεντρώνονται απειλητικά πάνω από την Ουκρανία, τα πράγματα έδειξαν ότι δεν προχωρούν σε μια ριζική αλλαγή πλεύσης. Η μεγάλη σημασία της σημερινής συζήτησης φάνηκε στις μικρές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, η γραμμή τηλεδιάσκεψης ασφαλείας, ειδικά σχεδιασμένη για την επικοινωνία των εθνικών ηγετών, η οποία έχει αντικαταστήσει το περιώνυμο "κόκκινο τηλέφωνο" του Ψυχρού Πολέμου, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται καθώς μέχρι σήμερα ήταν ανενεργή και προτιμούνταν πιο συμβατικές μέθοδοι.

Η σημερινή διάσκεψη είναι η πέμπτη συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν από την ανάληψη της προεδρικής θέσης από τον τελευταίο. Προηγουμένως, οι δύο ηγέτες είχαν τρεις τηλεφωνικές συνομιλίες και συναντήθηκαν αυτοπροσώπως στη Γενεύη τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Η σύνοδος κορυφής της Γενεύης έγινε η πρώτη σύνοδος κορυφής Ρωσίας - ΗΠΑ από το 2018.

Με τα ρωσικά στρατεύματα να συγκεντρώνονται κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων και με την αμερικάνικη βοήθεια να φτάνει στην Ουκρανία, οι φόβοι για επικείμενη εισβολή της Ρωσίας δεν σταματούν. Οι δύο ηγέτες, ο ένας από τον Λευκό Οίκο κι ο άλλος από την κατοικία στο Σότσι, ξεκίνησαν τη συνομιλία εγκάρδια, αλλά ως το τέλος είχαν ξεδιπλώσεις όλες τους τις διαφωνίες.

The online summit started with Joe Biden chuckling and saying he was regretful the two leaders didn't meet at the most recent G20. Biden added he hoped they would meet face-to-face next time. pic.twitter.com/e1sGZetqMJ

— RT (@RT_com) December 7, 2021