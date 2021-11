Κομισιόν: Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν με τον επικεφαλής του ΔΟΜ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με τον οποίο εστίασαν στην «πρακτική συνεργασία» στο ζήτημα της Λευκορωσίας.

Σε σχετική ανάρτηση στο Twitter, η Γερμανίδα αξιωματούχος σημείωσε:

«Καλή συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Αντόνιο Βιτορίνο σχετικά με την πρακτική συνεργασία μας στη Λευκορωσία.

Οι ομάδες μας βρίσκονται σε στενή επαφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με δύο στόχους:

•Την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

•Διευκόλυνση των επαναπατρισμών».

Good discussion with @IOMchief António Vitorino on our practical cooperation on 🇧🇾.







Our teams are in close contact. @EU_Commission will continue to provide support to @UNmigration and to UNHCR @Refugees with two objectives:







▶️Deliver humanitarian aid



▶️Facilitate repatriations

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2021