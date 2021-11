Σχοινάς: Οι ενέργειες της Λευκορωσίας θα αντιμετωπιστούν με ισχυρή μια απάντηση της ΕΕ

Οι «απαράδεκτες» ενέργειες της Λευκορωσίας «θα αντιμετωπιστούν με μια ισχυρή και ενωμένη απάντηση της ΕΕ» τονίζει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα μεταβεί τις προσεχείς ημέρες στις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter:

Belarus’ actions are unacceptable and will be met with a strong and united EU response.







At @vonderleyen’s request, I will travel in the coming days to the main countries of origin and transit to ensure they act to stop people being instrumentalised by the Belarusian regime. https://t.co/0Sd11SG7Km

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 8, 2021