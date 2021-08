Έρχονται 2 τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ελλάδα - Νέα επικοινωνία Δένδια με Τσαβούσογλου

Με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη θα συνδράμει η Τουρκία την Ελλάδα στην προσπάθεια περιορισμού των μεγάλων πυρκαγιών, όπως προκύπτει μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, τον ευχαρίστησα καθώς με ενημέρωσε πως δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα σταλούν στην Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, οι πυρκαγιές στην Τουρκία έχουν τεθεί υπό έλεγχο».

In phone conversation with #Turkey FM @MevlutCavusoglu, I thanked him as he informed me that two Turkish firefighting airplanes will be sent to #Greece, as, he added, wildfires in Turkey are now under control. pic.twitter.com/tB2PMnpYfg

