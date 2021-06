Ι. Σμυρλής: Η Ελλάδα ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των γειτόνων της

Ως ισχυρή απόδειξη της θέλησης της κυβέρνησης να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των γειτόνων χαρακτήρισε τη διοργάνωση του Skopje Economic Forum, με θέμα «A new dawn: Laying the foundationsfor prosperity and stability», στα Σκόπια, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής.

Ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να θέσει τα θεμέλια για περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, της αναπτυξιακής βοήθειας, του τουρισμού, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς. Παράλληλα, υπογράμμισε την υποστήριξη της Ελλάδας όσον αφορά την πλήρη ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που η ΕΕ έχει θέσει, δηλώνοντας ότι η διαδικασία αυτή συνιστά και τον μόνο τρόπο πορείας προς τα εμπρός.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι η Ελλάδα, αποτελώντας το παλαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, έχει στόχο την επίτευξη της σταθερότητας στην περιοχή και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσω μιας εταιρικής σχέσης που υπερασπίζεται και προστατεύει τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη διοργάνωση του Βαλκανικού Φόρουμ για την Περιφερειακή Συνεργασία που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας το ως την πύλη της Ελλάδας σε ολόκληρη την περιοχή και επισημαίνοντας ότι κύριος στόχος του θα είναι η προώθηση της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις χώρες των Βαλκανίων.

Κλείνοντας, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας σημείωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο τόνισε ότι η πλήρης, σταθερή και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι απαραίτητο κριτήριο τόσο για την περαιτέρω πρόοδο των διμερών σχέσεων όσο και για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας.

