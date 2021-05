Στη Ρωσία ο Ν. Δένδιας- Επίσκεψη σήμερα σε Γκελεντζίκ και Ανάπα

O υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ξεκίνησε την επίσκεψή του στο Γκελεντζίκ, πόλη με μακραίωνη ελληνική παρουσία, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με μέλη της ελληνικής ομογένειας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias begins his visit in Gelendzhik, Russian city w/ a long-standing Greek presence, meeting with members of the Greek diaspora

O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας ξεκινά την επίσκεψή του στο Γκελεντζίκ, πόλη με μακραίωνη ελληνική παρουσία,με συνάντηση με μέλη της ελληνικής ομογένειας pic.twitter.com/wzDYNwuaDP

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 25, 2021