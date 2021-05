Νέες προκλήσεις από την Άγκυρα «τουρκική μειονότητα» στην Ελλάδα

Πιστή στο δόγμα των προκλήσεων προς την Ελλάδα παραμένει η Τουρκία, με την Άγκυρα να κάνει λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται πως «πέρασαν 31 χρόνια από τότε που η Ελλάδα αποστέρησε από την τουρκική μουσουλμανική μειονότητα από το δικαίωμα να εκλέγει τους θρησκευτικούς ηγέτες της, κατά παράβαση των διεθνών και διμερών συνθήκων.

Η Ελλάδα έχει ορίσει επισήμους ως θρησκευτικούς ηγέτες, ενάντια στη θέληση και παρά την ξεκάθαρη άρνηση της τουρκικής μειονότητας» σημειώνει το ΥΠΕΞ της γειτονικής μας χώρας.

It has been 31 years since #Greece deprived Turkish Muslim Minority of its right to elect religious leaders in violation of international&bilateral treaties. Greece appointed officials as religious leaders against the will&clear objection of Turkish Minority.@USCIRF@ECHR_CEDH

