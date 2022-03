Άκης Τσόλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Active Media Group. Ασχολείται με τον Αθλητικό Τουρισμό από το 2010 και έχει πλούσια εμπειρία από το 2006 στους τομείς των Communication, Sponsorship Sports Marketing, ενώ η πρώτη επαφή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν λίγο πριν την Ατλάντα το 1996. Έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιτυχημένων projects όπως τα Navarino Challenge, Santorini Experience, Messinia Pro-Am, ενώ έχει αναλάβει την επικοινωνία σε sports brands όπως η Τhe North Face αλλά και σε διοργανώσεις όπως το Zagori Mountain Running, το The North Face Kalymnos Climbing Festival, XTERRA GREECE κ.α. Στον τομέα των events έχει παρουσία από το 2006 σε αθλητικές διοργανώσεις όπως το Greek All Star Game, FIBA All Star Day, αλλά και σε πολλές βραβευμένες εταιρικές εκδηλώσεις μεγάλων εταιρειών (ενδεικτικά: Microsoft, FOX, Qatar Airways, National Geographic,Turkish Airlines κ.α.)