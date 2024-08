Ολυμπιακοί Αγώνες: Ποια είναι η Σίντι Ενγκάμπα που κέρδισε το πρώτο μετάλλιο για την Ομάδα Προσφύγων

Η Σίντι Ενγκάμπα έγραψε τη δική της ιστορία στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά τη σπουδαία νίκη της στο τουρνουά του μποξ, που της έδωσε την πρόκριση στην ημιτελική φάση, χαρίζοντας έτσι ένα σίγουρο μετάλλιο για την Ομάδα Προσφύγων.

Η Σίντι Ενγκάμπα έγραψε τη δική της ιστορία στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά τη σπουδαία νίκη της στο τουρνουά του μποξ, που της έδωσε την πρόκριση στην ημιτελική φάση, χαρίζοντας έτσι ένα σίγουρο μετάλλιο για την Ομάδα Προσφύγων.

Δεν έχει σημασία αν θα είναι χρυσό, αργυρό ή χάλκινο, σημασία έχει πως η πρωταθλήτρια πυγμαχίας από το Καμερούν, που έχει παλέψει από μικρή για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, κόντρα σε πολλές δυσκολίες, μπορεί πλέον να απολαύσει την παγκόσμια διάκριση.

🥊 Today Cindy Ngamba secured the first ever medal for the @RefugeesOlympic Team. She won her quarter-final match against French athlete Davina Michel by unanimous decision.

She will now compete for a place in the final on Thurs 8 Aug at Roland Garros stadium.

The medal is… pic.twitter.com/SEOoFU1BkY

— The Olympic Games (@Olympics) August 4, 2024