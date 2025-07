Τετ α τετ Φον ντερ Λάιεν - Τραμπ την Κυριακή

«Μετά από μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την Κυριακή για να συζητήσουμε τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις και πώς μπορούμε να τις κρατήσουμε ισχυρές» επεσήμανε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ανάρτησή της στο X.

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στη Σκωτία για να συζητήσουν τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ θα έχει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.

