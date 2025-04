Morgan Stanley: Στο χείλος του γκρεμού οι ΗΠΑ λόγω δασμών

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη ενός γκρεμού.

Το δασμολογικό «ταγκό» συνεχίζεται, με την Morgan Stanley να παρομοιάζει τα όσα συμβαίνουν στο παγκόσμιο με τον τίτλο της ταινίας «No Country For Old Men»...No Country for Free Trade.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η δασμολογική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης κατέγραψε μερικές ξαφνικές στροφές... ένα Boleo, όπως το παρομοιάζουν οι αναλυτές. Κλμάκωση και αποκλιμάκωση σε εμπορικούς εταίρους, αλλά με την Κίνα σταθερά στο στόχαστρο. Αυτές οι τεράστιες αλλαγές στους δασμούς καθιστούν σχεδόν αδύνατο να υπολογιστούν οι ελαστικότητες του όγκου των συναλλαγών. Όχι μόνο είναι δύσκολο να κατανοηθεί το εύρος των δασμών παγκοσμίως, αλλά η αβεβαιότητα σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον ισχυρή εμπιστοσύνη ως προς την υλοποίηση των πλάνων τους. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη ενός γκρεμού. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα πολιτικής αυξάνει τους κινδύνους χρεοκοπιών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει οποιοδήποτε οικονομικό μοντέλο.

Ακόμα κι αν υπάρξει μια ισορροπία γύρω από τους δασμούς, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για να προβλεφθούν οι επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους. Στον πυρήνα της αβεβαιότητας βρίσκεται η βασική δομή των δασμών. Η αμερικανική κυβέρνηση επικεντρώθηκε κυρίως στους δασμούς σε επίπεδο χωρών. «Ωστόσο, όταν διαβάζουμε τις λεπτομέρειες του Λευκού Οίκου, φαίνεται ότι οι δασμοί σε επίπεδο κλάδων θα υπερισχύσουν ή τουλάχιστον θα παραμένουν ανεξάρτητα από τους δασμούς σε επίπεδο χωρών. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι μια προτίμηση, αφού τελειώσουμε το μπαράζ των χωρών ξεκινάμε με κλάδους» αναφέρουν οι αναλυτές.

Το προβάδισμα που δίνεται στους δασμούς βάσει κλάδων έναντι αυτών βάσει χωρών έχει να κάνει με τη γραφειοκρατική διαδικασία και το νομικό πλαίσιο. Το πεδίο εφαρμογής ξεκίνησε αρκετά ευρύ, αλλά, μετά από δημόσια διαβούλευση, περιορίστηκε για να συμπεριλάβει μια σειρά συγκεκριμένων προϊόντων και μια ακόμη πιο συγκεκριμένη γκάμα καταναλωτικών αγαθών. Αντίθετα, οι αμοιβαίοι δασμοί που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου χρησιμοποίησαν την IEEPA για να επιβάλουν δασμούς ευρείας βάσης σε όλες τις εισαγωγές από εμπορικούς εταίρους. Το IEEPA βασίζεται σε διαφορετικό νομικό κομμάτι και πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα εκτός από τις κανονιστικές, τεχνοκρατικές διαδικασίες που συνδέονται με τα Τμήματα 201, 232 και 301.

Οι επιπτώσεις των δασμολογικών προσεγγίσεων είναι συνεπακόλουθες για τις οικονομικές προβλέψεις. Η λεπτομέρεια θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δασμοί και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό για τις ΗΠΑ και την παγκόσμια οικονομία.