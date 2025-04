Φον ντερ Λάιεν για δασμούς: «Μείζον πλήγμα» στην παγκόσμια οικονομία - Η ΕΕ είναι «έτοιμη να ανταποδώσει»

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως η ΕΕ προετοιμάζει ήδη περαιτέρω πακέτα μέτρων για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλούν να καταφέρουν «μείζον πλήγμα» στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαμηνύοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να ανταποδώσει» τα μέτρα αυτά.

Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, υπογράμμισε η ίδια, στεκόμενη στο ότι θα υποφέρουν ιδίως όλες οι επιχειρήσεις. Πρόσθεσε πως η ΕΕ πέρα από το ότι έτοιμη να αντιδράσει, προετοιμάζει ήδη περαιτέρω πακέτα μέτρων για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα επιδείξει ενιαία στάση και θα σταθεί στο πλάι όσων πλήττονται, ενώ επέμεινε στο ότι η Ένωση είναι η δύναμη των κρατών μελών της.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025