Κύκλος Ιδεών - Η Ελλάδα Μετά VIII: Δείτε LIVE την 3η ημέρα του συνεδρίου

Σήμερα, Τρίτη 18.3.2025, στις 10.30 ξεκινάνε οι εργασίες της τελευταίας ημέρας του 8ο ετήσιου συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών, «Η Ελλάδα Μετά», σε συνεργασία με το Delphi Economic Forum, με γενικό θέμα: «Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων. Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς».

Το συνέδριο ολοκληρώνεται με τη συζήτηση Ευάγγελου Βενιζέλου – Αλέξη Παπαχελά: «Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς»

Πρόγραμμα 3ης μέρας του Συνεδρίου (18/3/2025)

[11:00-14.30] Κύκλος V: Γεωπολιτική και Οικονομία: Νέες προκλήσεις για την ΕΕ και την Ελλάδα

[11:00-11.15] Εισήγηση

Κώστας Κωστής, Διευθυντής του ΜΙΕΤ, Καθηγητής, Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, ΕΚΠΑ

[11:20-11.50] Πάνελ

Γιώργος Ζανιάς, Πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank AE, Ομότιμος Καθηγητής, ΟΠΑ, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και της ΕΕΤ, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην Υπουργός Οικονομικών

Συντονίζει: Άγγελος Κωβαίος, Δημοσιογράφος

[11:55-12.15] Συζήτηση

Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΔΜΗΕ

Χρήστος Κολώνας, Δημοσιογράφος

[12:20-12.40] Συζήτηση

Kevin Featherstone, Emeritus Professor, Professorial Research Fellow, Hellenic Observatory, LSE (online)

Γιώργος Κουβαράς, Δημοσιογράφος

[12:45-13.05] Συζήτηση

Μαρία Δαμανάκη, Σύμβουλος για το Κλίμα και τη Θαλάσσια Πολιτική, πρώην Επίτροπος στην Ε.Ε για τη Θάλασσα

Γιώργος Κουβαράς, Δημοσιογράφος

[13:05-13.25] Συζήτηση

Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής, Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris 1) Distinguished Visiting Professor, Hellenic American University

Βασίλης Νέδος, Δημοσιογράφος

[13:25-13.45] Συζήτηση

Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας, Πάντειο Πανεπίστηµιο, πρώην υπουργός

Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος

[13:50-14.35] Πάνελ

Kristin Fabbe, Chair in Business and Comparative Politics, European University Institute’s Florence School of Transnational Governance, Florence, Italy

Στέφανος Gadolfo, Director of the Columbia Global Center, Athens

Παναγιώτης Γκλαβίνης, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Κοσμήτωρ, ΑΠΘ

Πλάμεν Τόντσεφ, Επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Συντονίζει:Βασίλης Νέδος, Δημοσιογράφος

[14:45-17.00] Κύκλος VΙ: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό και τα νέα διεθνή συμφραζόμενα

[14:45-15.30] Πάνελ

Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Δημήτρης Καιρίδης, Καθηγητής Διεθνών σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Βουλευτής

Αντώνης Καμάρας, Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΙΑΜΕΠ

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια Ιστορίας και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων (CfIR-GR)

Συντονίζει: Αιμίλιος Περδικάρης, Διευθυντής του ΑΠΕ/ΜΠΕ

[15:35-16.25] Πάνελ

Δημήτρης Καραϊτίδης, Πρέσβης ε.τ.

Στέλιος Περράκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, π. Πρέσβυς - Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος, Συμβούλιο της Ευρώπης

Αθανάσιος Πλατιάς, Ομότιμος Καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων

Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ, Ακαδημία Αθηνών

Κατερίνα Σώκου, Nonresident Senior Fellow, Atlantic Council (online)

Συντονίζει: Οντίν Λιναρδάτου, Δημοσιογράφος

[16:30-17.00] Συζήτηση

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Αν. Καθηγητής και Κάτοχος Έδρας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) (online)

Βασίλης Καρατζάς, Διαχειριστής Επενδύσεων σε Αναδυόμενες Αγορές

Μανώλης Κωστίδης, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στην Τουρκία, Σκάι/ Καθημερινή

[17:00-17.20] Συζήτηση

Ambassador Ivo Daalder, CEO of the Chicago Council on Global Affairs and U.S. Ambassador to NATO (2009-13) (online)

Χρήστος Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος

[17:20-19.45] Κύκλος VΙI: Τα όρια του «συστημικού» και η προστασία της φιλελεύθερης δημοκρατίας

[17:20-17.45] Πάνελ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παναγιώτης Δουδωνής, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Βουλευτής Επικρατείας

Λευτέρης Κουσούλης, Πολιτικός επιστήμονας

Συντονίζει: Δήμητρα Κρουστάλλη, Δημοσιογράφος

[17.50-18.10] Συζήτηση

Στάθης Καλύβας, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Ξένια Κουναλάκη, Δημοσιογράφος

[18:15-19.00] Πάνελ

Πέτρος Ευθυμίου, πρώην Πρόεδρος της ΚΣ του ΟΑΣΕ, πρώην Υπουργός

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (online)

Τάκης Παππάς, Πολιτικός Επιστήμονας

Λαμπρινή Ρόρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Ανάλυσης, ΕΚΠΑ

Συντονίζει: Μυρτώ Λιαλιούτη, Δημοσιογράφος

[19.05-19.25] Συζήτηση

Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, πρώην Υπουργός

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

[19:30-19.45] Πανδώρα

Χρήστος Χωμενίδης, Συγγραφέας

[19.45-20.15] Καταληκτική συζήτηση: «Αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς»

Ευάγγελος Βενιζέλος- Αλέξης Παπαχελάς