Ρεύμα: «Μάχη» στα μπλε τιμολόγια το 2025 – Τίτλοι τέλους επίσημα στα «μίνι» σταθερά

Ακόμη και 1 εκατ. καταναλωτές σε σταθερό συμβόλαιο μέχρι το τέλος του έτους, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, καθώς και φέτος αναμένεται να συνεχιστούν τα σκαμπανεβάσματα στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Ευκαιρία για αύξηση του πελατολογίου τους «βλέπουν» οι προμηθευτές, με τον ανταγωνισμό να οδηγεί σε προϊόντα με άκρως ελκυστικές τιμές. Ενσωματώνεται στον Κώδικα Προμήθειας η απόσυρση των μπλε τιμολογίων με διάρκεια μικρότερη του ενός χρόνου.

Ακόμη και διαστάσεις... τσουνάμι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς ότι θα αποκτήσει μέσα στο 2025 το «κύμα» στροφής νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, το οποίο εμφανίστηκε το προηγούμενο έτος. Κύριος λόγος είναι η εκτίμηση πως και την τρέχουσα χρονιά θα συνεχιστεί η μεγάλη μεταβλητότητα στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπεια να συνεχιστούν και τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των κυμαινόμενων τιμολογίων (πράσινου και κίτρινου «χρώματος»).

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, η τάση για επιλογή ενός «μπλε» τιμολογίου έχει αποκτήσει σημαντικό ειδικό βάρος στο καταναλωτικό κοινό περίπου από το φθινόπωρο, ενώ ενισχύεται συνεχώς. Ως συνέπεια, από τα νέα συμβόλαια που υπογράφουν οι πάροχοι σε μηνιαία βάση, κατά μέσο όρο το 55% αφορά τιμολόγια σταθερής χρέωσης.

Το ποσοστό αυτό σημαίνει πως μέχρι το τέλος του 2024 σε κάποιο σταθερό συμβόλαιο ένα ποσοστό της τάξεως του 10% των οικιακών καταναλωτών, δηλαδή περίπου 500.000 νοικοκυριά, όταν στις αρχές του προηγούμενου έτους δεν ξεπερνούσαν τις 140.000. Το νούμερο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί έτι περαιτέρω φέτος, χωρίς να αποκλείεται να αγγίζει το 1 εκατ. στο τέλος του έτους.

Ενίσχυση του ανταγωνισμού

Πέρα όμως από τις έντονες αυξομειώσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων, «σύμμαχος» των σταθερών συμβολαίων αποτελεί και η ανταγωνιστική τιμή τους. Είναι ενδεικτικό ότι αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί πληθώρα μπλε προϊόντων στην αγορά με τιμή κάτω από τα 15 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλαδή από το άτυπο πλαφόν που έχει θέσει η κυβέρνηση, όσον αφορά τη μέγιστη αποδεκτή επιβάρυνση των νοικοκυριών στο ρεύμα.

Με βάση τα προϊόντα που κυκλοφορούσαν έως τα τέλη του 2024, 14 σταθερά τιμολόγια είχαν χρέωση κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ 6 προϊόντα είχαν τιμή κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Όσον αφορά τα συμβόλαια που θα συνεχίσουν να διατίθενται μέσα στο 2025, ή τα νέα μπλε τιμολόγια που θα κυκλοφορήσουν, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν πως η επιθετική εμπορική πολιτική των εταιρειών θα συνεχιστεί, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν το πελατολόγιό τους.

Για να μπορέσουν να προσφέρουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σταθερές χρεώσεις, αρκετοί καθετοποιημένοι προμηθευτές χρησιμοποιούν μέρος των εσόδων τους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μη καθετοποιημένοι «παίκτες» αξιοποιούν μέρος των κερδών που αποκομίζουν από τα προϊόντα των υπόλοιπων «χρωμάτων».

Μία πρόγευση για το 2025 έδωσε η Protergia (Metlen), η οποία ανακοίνωσε το νέο 12μηνο «μπλε» Value Secure 12M με σταθερή τιμή στα 9,9 λεπτά ανά kWh. Επίσης, η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει και το 2025 το σταθερό My Home Online στα 14,2 λεπτά ανά kWh και με πάγιο 3,5 ευρώ, ενώ ίδια χρέωση έχει και το My Home Enter αν εξοφλείται μέσω πάγιας εντολής.

Αλλαγή του Κώδικα Προμήθειας

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα στα μπλε τιμολόγια φέρνει η απόσυρση των τιμολογίων με σταθερή χρέωση μικρότερη των 12 μηνών. Αυτή τη στιγμή, η κατηγορία των «μίνι» σταθερών μονοπωλείται από συμβόλαια 6μηνης διάρκειας.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, ήδη η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) έχει ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους προμηθευτές ότι από τις 17 Ιανουαρίου δεν θα μπορούν να διαθέτουν σε νέους πελάτες σταθερά τιμολόγια μικρότερα του ενός έτους. Τα υφιστάμενα μπλε τιμολόγια με διάρκεια μικρότερη από 12μηνο θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεταβατικά.

Επομένως, όσοι καταναλωτές έχουν συμβληθεί σε ένα τέτοιο προϊόν θα παραμείνουν σε αυτό μέχρι τη διάρκεια λήξης της σύμβασης. Όπως είναι φυσικό, τα προϊόντα αυτά θα πάψουν να δίνουν το παρών στο χαρτοφυλάκιο των παρόχων, μόλις λήξει και η τελευταία σύμβαση καταναλωτή που είναι ήδη εγγεγραμμένος σε αυτά.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις πρόκειται να επισημοποιηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, πρόκειται να ενσωματωθούν από το ΥΠΕΝ στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, έπειτα από εισήγηση της ΡΑΑΕΥ. Η ενσωμάτωση θα γίνει στο πλαίσιο εναρμόνισης του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου με νέα κοινοτική Οδηγία που στοχεύει στην περαιτέρω θωράκιση των καταναλωτών ενέργειας.

«Πέναλτι» πρόωρης αποχώρησης μόνο στα 12μηνα σταθερά

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ (και τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΝ), η Οδηγία καθιστά σαφές ότι ένα τιμολόγιο χαρακτηρίζεται ως σταθερό μόνον αν έχει μη κυμαινόμενη χρέωση για τουλάχιστον 12 μήνες. Επομένως, μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση θα μπορεί να έχει μπλε «χρώμα» και να συνοδεύεται από ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Στην πράξη, με την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας, θα συνεχίσουν να μπορούν να διατίθενται τιμολόγια με σταθερή χρέωση μικρότερη του ενός έτους. Ωστόσο, τα προϊόντα αυτά θα είναι κίτρινου «χρώματος» (ως μικτά συμβόλαια) και δεν θα μπορούν να περιλαμβάνουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε πρόσφατη επιστολή του ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), όπως έγραψε το Insider.gr, υποστήριζε πως η νέα Οδηγία δεν αποκλείει την προσφορά συμβάσεων σταθερής τιμής διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών. Επίσης, τόνιζε πως είναι ανάγκη να διατηρηθεί η δυνατότητα για ρήτρα πρόωρης αποχώρησης στα τιμολόγια με σταθερή χρέωση μικρότερη του ενός έτους (και μεγαλύτερης από 6μηνου), ώστε να αντισταθμιστεί το ρίσκο των προμηθευτών για το hedging.