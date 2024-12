Μπαταρίες για επιχειρήσεις: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για επιδότηση έως 50%

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός του προγράμματος, προϋπολογισμού 153,7 εκατ. Δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, με προϋπόθεση ότι διαθέτουν ήδη φωτοβολταϊκό ή ότι θα εγκαταστήσουν ηλιακό σύστημα παράλληλα με την μπαταρία, το οποίο δεν θα επιδοτηθεί. Με χρονική προτεραιότητα η ένταξη.

Στις 8 Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει το «Μπαταρίες για επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ο οποίος δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το πρόγραμμα θα προσφέρει επιδότηση σε επιχειρήσεις για την εγκατάσταση μπαταριών σε ποσοστό έως 50%, διαθέτοντας για αυτό τον σκοπό κεφάλαια ύψους 153,7 εκατ. ευρώ.

Αν και η υποβολή αίτησης θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όσες εταιρείες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την επιχορήγηση θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμετοχής τους. Κι αυτό γιατί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα θα είναι θα είναι η χρονική προτεραιότητα κατάθεσης, στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In - First Out).

Επομένως, οι αιτήσεις θα εντάσσονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. Μετά την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων, οι υπόλοιπες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες αιτήσεις με βάση τη χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Προϋπόθεση το φωτοβολταϊκό

Το πρόγραμμα αποτελεί την τελική εκδοχή του «Φωτοβολταϊκά για επιχειρήσεις», καθώς στην αρχική παραλλαγή η δράση προέβλεπε την επιδότηση της εγκατάστασης και φωτοβολταϊκού (και όχι μόνο μπαταρίας). Ωστόσο, από το ΥΠΕΝ προκρίθηκε η επιχορήγηση αποκλειστικά για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης από τους δικαιούχους.

Παρ΄ όλα αυτά η ύπαρξη φωτοβολταϊκού αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα. Επομένως, ενίσχυση για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης μπορούν να διεκδικήσουν μόνο εταιρείες που είτε διαθέτουν ήδη ηλιακό σύστημα, είτε σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν (χωρίς επιδότηση).

Στους ωφελούμενους μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, ο προϋπολογισμός επιμερίζεται σε 100 εκατ., τα οποία προορίζονται για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, και σε 53,7 εκατ. περίπου για μεσαίες και μεγάλες εταιρείες.

Το πλαφόν

Το ποσοστό της επιδότησης θα καθοριστεί από το μέγεθος της εταιρείας, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να επιχορηγούνται κατά 50%, τις μεσαίες κατά 40% και τις μεγάλες κατά 30%. Παράλληλα, προβλέπεται ανώτατο όριο επιδότησης για την μπαταρία.

Το πλαφόν αυτό είναι 400.000 ευρώ ανά MWh (για μπαταρία χωρητικότητας 1h) και 350.000 ευρώ ανά MWh (για μπαταρία χωρητικότητας 1h έως 2h). Επιδότηση θα προβλέπεται επίσης για την τεχνική μελέτη του συστήματος, καθώς και για το κόστος διασύνδεσης.

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το πλαφόν των ενισχύσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό, δηλαδή οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ εντός 3ετίας.

Οι επιλαχόντες

Αν σε κάποια από τις δύο κατηγορίες παραμείνουν αδιάθετα κεφάλαια -δηλαδή μέρος είτε από τα 100 εκατ. για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, είτε από τα 60 εκατ. περίπου για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις- τότε το υπόλοιπο θα μπορεί να «μεταφερθεί» στην άλλη κατηγορία, για επιδότηση επιλαχουσών αιτήσεων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού θα καθορίσουν τις προδιαγραφές της μπαταρίας. Έτσι, η μονάδα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα, ενώ κατά μέγιστο ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για δύο ώρες. Επομένως, αν το φωτοβολταϊκό είναι 10 MW, η μπαταρία θα πρέπει να έχει χωρητικότητα από 10 έως 20 MWh.

Η λειτουργία

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης «συγχρονισμένη» λειτουργία του φωτοβολταϊκού με την μπαταρία, ώστε οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες τους με «πράσινο» ρεύμα. Έτσι, η παραγωγή του φωτοβολταϊκού θα διοχετεύεται πρωταρχικά στην κατανάλωση της επιχείρησης, ενώ όταν θα υπάρχει περίσσεια παραγωγής, αυτή θα αξιοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Όταν η ηλιακή παραγωγή δεν φτάνει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιχείρησης, τότε θα επιστρατεύεται πρωταρχικά ενέργεια από την μπαταρία και σε δεύτερο χρόνο ενέργεια από το δίκτυο. Ηλεκτρική ενέργεια θα εγχέεται στο δίκτυο μέσω της μπαταρίας και μόνον όταν η παραγωγή του φωτοβολταϊκού υπερκαλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης και ταυτόχρονα η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Επίσης, η μπαταρία θα πρέπει σε ετήσια βάση να φορτίζεται κατά 75% από το φωτοβολταϊκό.

