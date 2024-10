Ιταλία: «Χαράτσι» 3,5 δισ. ευρώ σε τράπεζες και ασφαλιστικές στον προϋπολογισμό του 2025

Στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας προσβλέπει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της χώρας, ύψους 30 δισ. ευρώ για το 2025, τον οποίο ενέκρινε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας προσβλέπει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι για τη χρηματοδότηση μέρους του προϋπολογισμού της χώρας, ύψους 30 δισ. ευρώ για το 2025, τον οποίο ενέκρινε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Οι περικοπές στα διάφορα υπουργεία αναμένεται να αγγίξουν το 5% του προϋπολογισμού τους, ενώ στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρίες, το ιταλικό δημόσιο φέρεται αποφασισμένο να επιβάλει εισφορά ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

«Όπως υποσχεθήκαμε, δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι για τους πολίτες», είπε η Μελόνι σε ανάρτησή της στο X την Τρίτη. «3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες θα διατεθούν στην υγειονομική περίθαλψη και στους πιο ευάλωτους» τόνισε, αν και δεν διευκρίνισε πώς θα συγκεντρωθούν αυτά τα χρήματα ή σε ποιο χρονικό διάστημα.

Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.

Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre, rendiamo strutturale il taglio delle… pic.twitter.com/scgmgnzBw9

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 15, 2024