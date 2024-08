Ερευνώ – Καινοτομώ: Έσπασαν τα κοντέρ οι αιτήσεις για το R&D – Αυγουστιάτικο σπριντ για το πρόγραμμα των 180 εκατ.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν υπερκαλύπτουν κατά σχεδόν δύο φορές τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 60 εκατ. ευρώ του προγράμματος.

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για τις επιδοτήσεις έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του «Ερευνώ – Καινοτομώ», καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν υπερκαλύπτουν κατά σχεδόν δύο φορές τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 60 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ανταπόκριση που θα έχει η μεγάλη δράση του προγράμματος με αντικείμενο τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς απομένει μόλις ένας μήνας για την υποβολή των αιτήσεων.

Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης, στην παρέμβαση «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» που επιδοτεί ερευνητικά έργα υποβλήθηκαν συνολικά 427 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη λίγο πάνω από 178 εκατ. ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 237 εκατ. ευρώ. Και αυτό ενώ όταν ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι μόλις 60 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΝ οι 183 αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν σε συνεργατικά έργα από ομάδες επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες 244 αιτήσεις χρηματοδότησης υποβλήθηκαν από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνολικά υπέβαλαν συμμετοχή 565 διαφορετικές επιχειρήσεις.

Τα επόμενα βήματα και οι εναλλακτικές

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και εκεί αναμένεται η μεγάλη μάχη για ένα κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, καθώς ακολουθείται η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης. Δηλαδή, χρηματοδοτούνται με τη σειρά τα επενδυτικά σχέδια που συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογία μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Μάλιστα, η «μάχη» για τις επιδοτήσεις θα είναι τοπική και κλαδική, καθώς παίζει ρόλο η περιφέρεια που θα αναπτυχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο R&D αλλά και ο τομέας που αφορά, δηλαδή αν πρόκειται για ένα ερευνητικό πρόγραμμα για παράδειγμα για την αγροδιατροφή ή για την φαρμακοβιομηχανία. Με μεγάλη διαφορά το εντονότερο ενδιαφέρον καταγράφεται στις «ψηφιακές τεχνολογίες» με 141 αιτήσεις χρηματοδότησης και ακολουθεί η αγροδιατροφική αλυσίδα με 83 αιτήσεις. Όπως φαίνεται, τα χρήματα δεν φτάνουν για να καλυφθούν όλοι εκτός και αν η συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων δεν πιάσει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Όπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της εσωτερική κατανομή του προϋπολογισμού των 300 εκατ. ευρώ του «Εξοικονομώ – Καινοτομώ» ή ακόμη και η ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού με επιπλέον κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Προθεσμία ενός μήνα για τις συμπράξεις

Έτσι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πως θα πάει η δεύτερη δράση του «Ερευνώ – Καινοτομώ» για τις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, η οποία έχει και τον υψηλότερο προϋπολογισμό, ύψους 180 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 300 εκατ. του προγράμματος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ήδη εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών πολλά σχήματα προετοιμάζουν τους φακέλους τους.

Σημειώνεται πως και στις δύο παρεμβάσεις τα επενδυτικά σχέδια βαθμολογούνται βάσεις τριών κριτηρίων που είναι: Πρώτον, η η επιστημονική και τεχνική αρτιότητά (Excellence) τους. Δεύτερον, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις (Impact) με επιπλέον βαθμούς να δίνονται σε έργα για τα οποία υπάρχει η δέσμευση ότι θα οδηγήσουν σε τουλάχιστον μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation). Στο τρίτο κριτήριο πριμοδοτείται η κατοχή διπλώματος/των ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (Patent Cooperation Treaty - PCT) από συμμετέχουσα επιχείρηση στην αίτηση Χρηματοδότησης η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος «επιβεβαιώνει τη ικανότητα του ετέρου/των ετέρων να εκτελέσουν επιτυχώς ερευνητικά έργα».