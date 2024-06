Οι εκατομμυριούχοι εγκαταλείπουν σωρηδόν το Ηνωμένο Βασίλειο - Την έξοδο επιταχύνουν οι εκλογές

Οι εκατομμυριούχοι εγκαταλείπουν σωρηδόν το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις φετινές γενικές εκλογές να αναμένεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την έξοδο τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι εκατομμυριούχοι εγκαταλείπουν... τρέχοντας το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις φετινές γενικές εκλογές να αναμένεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την έξοδο τη φετινή χρονιά η οποία αναμένεται να φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα στοιχεία της έκθεσης Henley Private Wealth Migration δείχνει ότι θα εγκαταλείψουν την Βρετανία 9.500 άτομα με υψηλό net worth το 2024, υπερδιπλάσια από το περσινό αριθμό των 4.200, όπως αναφέρει το CNBC.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε δεύτερο μετά την Κίνα στην κατάταξη της Henley, με τον γίγαντα της ανατολικής Ασίας να αναμένεται να δει 15.200 εκατομμυριούχους να αποχαιρετούν τη χώρα το 2024.

Οι προβλέψεις σηματοδοτούν μια ραγδαία ανατροπή για τη Βρετανία, που κάποτε θεωρούνταν προνομιακή τοποθεσία για τους «ζάμπλουτους» του κόσμου. Η Henley, μια συμβουλευτική εταιρεία που παρακολουθεί τις μεταναστευτικές τάσεις, σημειώνει ότι μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 2000, η ​​χώρα είδε ορδές πλούσιων οικογενειών να μετακομίζουν στις ακτές της από όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

«Ωστόσο, αυτή η τάση άρχισε να αντιστρέφεται πριν από περίπου μια δεκαετία, καθώς περισσότεροι εκατομμυριούχοι άρχισαν να φεύγουν από τη χώρα και λιγότεροι εισήλθαν σε αυτή», επισημαίνεται στην έκθεσή της.

«Συγκεκριμένα, κατά την εξαετία από το 2017 έως το 2023 μετά το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε συνολικά 16.500 εκατομμυριούχους λόγω της μετανάστευσης. Οι προσωρινές εκτιμήσεις για το 2024 είναι ακόμη πιο ανησυχητικές», πρόσθεσε η έρευνα.

Η Hannah White, διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου για την Κυβέρνηση, σημείωσε ότι η έξοδος των εκατομμυριούχων θα μπορούσε να επιταχυνθεί από τις φετινές γενικές εκλογές.

Σύμφωνα με δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις το Εργατικό Κόμμα κινδυνεύουν με εκλογικό αφανισμό, κερδίζοντας μόλις 72 έδρες στις εκλογές της 4ης Ιουλίου. Η δημοσκόπηση της Savanta για την εφημερίδα The Sunday Telegraph έδειξε ότι οι Συντηρητικοί χάνουν επιπλέον τέσσερις μονάδες και συγκεντρώνουν μόλις το 21% των ψήφων, ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ κερδίζει το 13% των ψήφων με το κόμμα Reform UK. Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση της Survation για το Best for Britain, που δημοσιεύθηκε από τους Sunday Times, προβλέπει ότι το κόμμα του Ρίσι Σούνακ θα κερδίσει μόλις 72 έδρες έναντι 456 εδρών για τους Εργατικούς. Αυτό θα έδινε στους Εργατικούς μια μεγαλύτερη σαρωτική νίκη από εκείνη που πέτυχε ο Τόνι Μπλερ το 1997.

Το Εργατικό Κόμμα έχει τοποθετηθεί ως κόμμα υπέρ των επιχειρήσεων με επίκεντρο τη δημιουργία πλούτου. Ωστόσο, το προεκλογικό της μανιφέστο αναφέρει ότι σχεδιάζει να στοχεύσει παραθυράκια προς όφελος των πλουσίων, προκειμένου να χρηματοδοτήσει καλύτερα τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεσμεύτηκε να κλείσει τα φορολογικά κενά για τα άτομα που δεν έχουν κατοικία, να μειώσει τη φοροδιαφυγή, να καταργήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ιδιωτικά σχολεία και να αυξήσει τους φόρους στις αγορές κατοικιών από μη Βρετανούς πολίτες.

«Η εκροή ατόμων υψηλού net worth που έχει ήδη δημιουργηθεί από το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο επιταχύνεται πλέον από τις πολιτικές αποφάσεις πριν από τις εκλογές», έγραψε η Γουάιτ στην έκθεση της Henley.

Ο αριθμός των εκατομμυριούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μειωθεί κατά 8% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την έρευνα, σε πλήρη αντίθεση με τις περισσότερες άλλες μεγάλες οικονομίες στην Ευρώπη και όχι μόνο. Ο αριθμός των ατόμων με υψηλό net worth στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αυξηθεί κατά 15% την ίδια περίοδο, ενώ ο αριθμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 62%.