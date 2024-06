Πύργος Πειραιά: Εγκαινιάστηκε το νέο τοπόσημο του λιμανιού

Εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα ο Πύργος του Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 2) επένδυση, που η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία της, αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ.

Εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα ο Πύργος του Πειραιά (Ακτή Ποσειδώνος 2) επένδυση, που η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία της, αναμένεται να ξεπεράσει τα 130 εκατ. ευρώ. Την ανακατασκευή του υλοποίησε η Piraeus Tower Α.Ε., κοινοπραξία της Dimand με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Prodea Investments, έπειτα από την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης με τον Δήμο Πειραιά για 99 χρόνια. Το νέο, ψηφιακό (BIM με LOD 500), ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) στο ανώτατο άκρο του υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή).

«Το όλο εγχείρημα δεν ήταν απλά ένας περίπατος στο δάσος. Όταν αναδειχθήκαμε ανάδοχοι τον Ιούλιο του 2020, ήταν δύσκολη η επιχειρηματική απόφαση να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη». Αυτό ανέφερε χτες, ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Dimand, εγκαινιάζοντας το εμβληματικό έργο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα, είναι με τον τρόπο του το σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, αλλά και το σύμβολο μιας χώρας που προχωρά με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου για τη δρομολόγηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων συνδέεται προφανώς και με την πίστη την οποία έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ειδικά για τον Πειραιά ότι τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή αλλάζουν την εικόνα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Μάλιστα σε συνέχεια του αιτήματος της πόλης για υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση βλέπει θετικά την προοπτική υπογειοποίησης του ηλεκτρικού: «Αναμένουμε την τελική μελέτη, τη συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων», δήλωσε σχετικά.

Το «πράσινο στολίδι» που αλλάζει τον Πειραιά

Από έναν Πύργο – «φάντασμα» μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο «πράσινο» ακίνητο, με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL. Τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποίησε η ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ Lead Architect ήταν η BETAPLAN, Façade Architect – Common Areas Architect η PILA και Retail Architect η ASPA KST. Ο Πύργος Πειραιά πρόκειται να είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας με την ανώτατη πιστοποίηση Platinum κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Επιπλέον, στοχεύει σε άλλη μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση που αφορά την υγεία, την ευεξία και την παραγωγικότητα των χρηστών του κτηρίου, την πιστοποίηση WELL (Well Building Standard).

Αν συνυπολογίσουμε και άλλες επενδύσεις της Dimand στον Πειραιά, όπως η αναμόρφωση μεγάλης έκτασης της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου στον Άγιο Διονύσιο, όπου δημιουργήθηκε το Piraeus Port Plaza, που φιλοξενεί περίπου 7.500 εργαζομένους, η κατασκευή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, όπως και άλλων έργων ανάπτυξης (κτηριακά, ξενοδοχεία, αναπλάσεις κ.α.) ή υποδομών (π.χ. Μετρό), γίνεται σαφές ότι η «εικόνα» του μεγάλου λιμανιού της χώρας αλλάζει, μαζί με τις νέες αναπτύξεις – επενδύσεις ιδιωτών.

Οι «ένοικοι»

Το αρχιτεκτονικό αυτό τοπόσημο που υποδέχεται περί τους 2.000 εργαζόμενους, πλέον των επισκεπτών του, θεωρείται η αφετηρία της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας και βρίσκεται στην καρδιά ενός εκ των μεγαλύτερων επιβατικών λιμανιών της Ευρώπης. Ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στον Πύργο, περιλαμβάνεται ο κορυφαίος όμιλος μόδας, INDITEX, με τα brands Zara και Zara Home. Υπενθυμίζεται πως «πόστο» στον Πύργο, εκτός από τη Zara (σχεδόν 5.800 τ.μ.), έχουν πιάσει τα JD Sport, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα αθλητικών ειδών, που έχουν μισθώσει χώρους 5.850 τ.μ. και 1.200 τ.μ. αντίστοιχα, γυμναστήριο, καταστήματα εστίασης κ.α. που εδράζονται στους πρώτους 3 ορόφους του κτιρίου, ενώ οι υπόλοιποι 20 αφορούν σε γραφειακούς χώρους, που κατά πληροφορίες είναι πλέον πλήρως μισθωμένοι (Dialectica, όμιλος V Group κ.α.). Το ισόγειο έχει μισθώσει φαρμακείο της αλυσίδας Go To Health, που θα καταλαμβάνει χώρους 180 τ.μ. Στον τρίτο όροφο θα φιλοξενηθεί ο χώρος εστίασης του Πύργου, ένα concept της Nice n Easy, ενώ στον τέταρτο όροφο το γυμναστήριο Athlesis καθώς και ένας χώρος Wellness. Ως προς τους γραφειακούς χώρους, η Dialectica, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις διεθνώς, έχει μισθώσει 6.210 τ.μ. από τον 9ο έως τον 14ο όροφο, ενώ ο 22ος όροφος μισθώθηκε από τον Όμιλο V Group του Βύρωνα Βασιλειάδη.

Η ιστορία

Ο Πύργος του Πειραιά ήταν το πιο φιλόδοξο κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970. Το 1968, ο Δήμαρχος Πειραιά, Α. Σκυλίτσης, κατεδάφισε την ιστορική παλιά αγορά του Πειραιά και παραχώρησε την έκταση για να γίνει ο Πύργος του Πειραιά.

Στην καρδιά του μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Ευρώπης, ξεκίνησε να χτίζεται το 1972 με τη φιλοδοξία να γίνει ορόσημο σε ένα λιμάνι που εκείνη την εποχή άλλαζε ραγδαία και εξελισσόταν σε διεθνή κόμβο για τη ναυτιλία και τις μεταφορές.

Ο σκελετός του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1974, κάποια καταστήματα και γραφεία λειτούργησαν, ωστόσο αργότερα το έργο εγκαταλείφθηκε και ο Πύργος παρέμεινε ημιτελής και άδειος έως το 2020. Ένας «κοιμισμένος γίγαντας», όπως τον χαρακτήριζαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Πύργος του Πειραιά εγκαταλείφθηκε και για τον λόγο αυτό αποτελούσε πληγή για την τοπική κοινωνία. Μετά από σχεδόν 50 χρόνια και πολλές άγονες προσπάθειες, τον Μάιο του 2019, προκηρύχθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός από τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, για την αποπεράτωση και αξιοποίηση του κτιρίου.

Στις 6 Ιουλίου του 2020, η κοινοπραξία των DIMAND, EBRD και PRODEA Investments υπογράφει με το Δήμο Πειραιά 99ετή σύμβαση παραχώρησης και την επόμενη χρονιά ξεκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής του.

Η πρόσβαση και οι καινοτομίες

Στον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της χώρας, με όλα τα Μέσα σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, Προαστιακός) αλλά και τα Μέσα οδικών μεταφορών (Αστικά λεωφορεία, Τρόλεϊ) σε κοντινή απόσταση, οι εργαζόμενοι καθώς και οι επισκέπτες θα έχουν εύκολες μετακινήσεις από και προς τον Πύργο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η σύνδεση του με την πλατεία Καραϊσκάκη και το λιμάνι, μέσω μιας εναέριας πεζογέφυρας, της οποίας τη μελέτη έχει χρηματοδοτήσει η Piraeus Tower Α.Ε..

Από τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν είναι ότι, για πρώτη φορά στα Βαλκάνια, έγινε διαλογή των δομικών υλικών που αφαιρέθηκαν από την όψη του κτιρίου. Τα συνεργεία προχώρησαν στην αποξήλωση της παλαιάς όψης και τον διαχωρισμό του γυαλιού από τα υπόλοιπα υλικά, έτσι ώστε να σταλεί σε εργοστάσιο της Saint-Gobain στη Ρουμανία και να ανακυκλωθεί με σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα ως νέο υλικό, μέρος του οποίου επανατοποθετήθηκε στο έργο. Με τη διαδικασία αυτή ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 126 τόνοι γυαλιού. Μέχρι σήμερα, αρκετές εθνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μίσθωση χώρων.