Live το 9ο HAEE Energy Transition Symposium (3η μέρα)

Το 9th HAEE Energy Transition Symposium, με τίτλο «Striving for Stability in a Highly Uncertain Energy World», πραγματοποιείται 22 Μαΐου - 24 Μαΐου 2024, στο Maroussi Plaza Center, στην Αθήνα.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι δομημένο σε 11 θεματικούς πυλώνες, που καλύπτουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι και έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με Οργανισμούς και δεξαμενές σκέψης του τομέα της ενέργειας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως, το Global Gas Centre, το Energy Policy Research Foundation, το Centre for Research and Technology – Hellas, το Clean Air Task Force, το Circular Economy & Climate Change Institute, το American-Hellenic Chamber of Commerce, το Arab-Hellenic Chamber of Commerce & Development, το British-Hellenic Chamber of Commerce, το French-Hellenic Chamber of Commerce and Industry και το Hellenic-Chinese Chamber of Commerce Industry Tourism & Shipping.

Ρυθμιστικό πλαίσιο για βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική,

Εξελίξεις στις ΑΠΕ και την Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια,

Πράσινες και Βιώσιμες Επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ,

Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Ανθεκτικότητα,

Πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,

Γεωπολιτική και η Ενεργειακή Ασφάλεια

Ενεργειακοί Πολίτες

Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου

Καινοτομίες στο χώρο της Ενέργειας

Απανθρακοποίηση των Νησιών,

Πράσινη Μετάβαση της Βιομηχανίας

