Σδούκου: Παρουσίαση των νέων ενεργειακών στόχων στο Eurelectric Power Summit 2024

Σειρά επαφών με στελέχη του χώρου της ενέργειας είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου που επισκέφθηκε τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του φετινού Power Summit, της ετήσιας εκδήλωσης της Eurelectric, που διοργανώνεται στο Λαγονήσι.

Η ατζέντα της κας Σδούκου περιελάμβανε συμμετοχή της σε πάνελ του συνεδρίου και σε κλειστή συνάντηση στρογγυλής τράπεζας καθώς και μια σειρά διμερών επαφών.

Κατά την πρωινή ομιλία της στο πάνελ με θέμα «Challenges of the climate and biodiversity crisis, highlighting the leading role of renewable energy infrastructure in tackling these issues» η Υφυπουργός παρουσίασε τους φιλόδοξους στόχους του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ, αναδεικνύοντας τη σπουδαία πορεία της Ελλάδας στον τομέα των ΑΠΕ και προοιωνίζοντας τις ακόμη καλύτερες επιδόσεις της χώρας στο άμεσο μέλλον τόσο σε ΑΠΕ όσο και στις διασυνδέσεις ως βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Την ίδια ώρα ανέδειξε την συμβατότητα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών με την προστασία του περιβάλλοντος, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας.

Το μεσημέρι η κα Σδούκου συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με κορυφαίους Ευρωπαίους ιθύνοντες από τον χώρο της ενέργειας και του ευρύτερου «επιχειρείν». Στο τραπέζι της συζήτησης, που διοργάνωσαν από κοινού η Google και η Eurelectric, κυριάρχησαν οι πολιτικές περαιτέρω αναβάθμισης των τεχνολογιών μετάβασης στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα του εξηλεκτρισμού. Υφυπουργός και στελέχη της αγοράς κατέθεσαν τις προτάσεις τους για στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε μια κοινή προσπάθεια να επιταχυνθεί η εφαρμογή των πολιτικών και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, που θα συνδράμουν στην ενεργειακή μετάβαση.

Σημαντικές ήταν, τέλος, και οι διμερείς συναντήσεις που είχε η Υφυπουργός στο περιθώριο του συνεδρίου.

Αρχικώς η κα Σδούκου συναντήθηκε με τον Ούγγρο Υφυπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου, αρμόδιο για θέματα ενεργειακής ασφάλειας, Κο Csaba Marosvari τον οποίο ενημέρωσε για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της πράσινης μετάβασης. Οι δύο ομόλογοι συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τα κυρίαρχα ζητήματα που θα θέσει η Ουγγρική Κυβέρνηση ως βασικές προτεραιότητες της προεδρίας της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Κατά τη συζήτησή τους, τέθηκαν επί τάπητος οι δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στην Ουγγαρία στα αντικείμενα των ΑΠΕ και των διασυνδέσεων.

Ακολούθησε η συνάντησή της με τον Μολδαβό ομόλογό της, Κο Constantin Borosan με θέμα την επικείμενη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου και τις μακράς διαρκείας συνέργειες στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, στο περιθώριο των θεσμικών της υποχρεώσεων η Υφυπουργός είχε και σειρά άτυπων συζητήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη και εμπειρογνώμονες του ευρωπαϊκού κλάδου της ενέργειας.