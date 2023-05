14ο SEE Energy Dialogue- Στο επίκεντρο ο περιφερειακός αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης στη ΝΑ Ευρώπη

Στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης για την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιφερειακό της αντίκτυπο για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου, θα εστιάσει το 14ο SE Europe Energy Dialogue, που θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή το διήμερο 25/26 Μαΐου 2023 στην Θεσσαλονίκη.

Στόχος της φετινής διοργάνωσης του SE Europe Energy Dialogue είναι η ανάδειξη των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης για την περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τους υδρογονάνθρακες, τον ηλεκτρισμό και την ενεργειακή μετάβαση μέχρι τη γεωπολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, ειδικοί από όλους τους επιμέρους ενεργειακούς κλάδους, κρατικοί αξιωματούχοι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Τουρκίας, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και εκπρόσωποι περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και think tank.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές, προκαλώντας διαλείψεις στην προμήθεια φυσικού αερίου καθώς και πρωτόγνωρες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η άνευ προηγούμενου αύξηση των τιμών ενέργειας έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή διοργάνωση του SE Europe Energy Dialogue θα ξεκινήσει τις εργασίες της με την διεξαγωγή ενός ειδικού Ambassadors’ Forum, όπου θα συμμετάσχουν πρέσβεις χωρών που αποτελούν σημαντικούς περιφερειακούς αλλά και διεθνείς «παίκτες». Ταυτόχρονα, η γεωπολιτική διάσταση της ενεργειακής κρίσης θα αναδειχθεί μέσα από μια συνεδρία αφιερωμένη στην Γεωπολιτική και την Ενεργειακή Ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη (“ Geopolitics and Energy Security in SE Europe”).

Το τρέχον ασταθές περιβάλλον στις τιμές ενέργειας, η παγκόσμια ανησυχία για την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και η ανάγκη περαιτέρω προώθησης εφαρμογών χωρίς άνθρακα θα αποτελέσουν επίσης κεντρικά σημεία αναφοράς στις συνεδρίες του 14ου SE Europe Energy Dialogue. Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο «Ενεργειακός Διάλογος της ΝΑ Ευρώπης» θα παρουσιάσει, επιπλέον, τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ενώ θα αναδείξει και τις συνεργασίες με μεγάλους ενεργειακούς προμηθευτές. Στην ειδική συνεδρία με τίτλο “Country Reports from SE Europe” θα παρουσιαστούν αναλυτικές εκθέσεις για όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, παρέχοντας το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή. Θα εξεταστούν, επίσης, ο ρόλος των εναλλακτικών οδών παροχής φυσικού αερίου, των αποστολών LNG, των διασυνοριακών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, της αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τα τελευταία επιτεύγματα στην τεχνολογία ΑΠΕ και τις εφαρμογές CCUS.

Μεταξύ των μέχρι τώρα επιβεβαιωμένων ομιλητών στο 14ο SEE Energy Dialogue περιλαμβάνονται οι: κ. John Roberts (Energy Security Specialist – Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο), Δρ. Charles Ellinas (Senior Fellow, Atlantic Council – Ηνωμένο Βασίλειο), Δρ. Ιωάννης Καμπούρης (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Southeast Electricity Network Coordination Center – Ελλάδα), κ. Tamer Emre (Director of Market Operations, Energy Exchange Istanbul – Τουρκία), Δρ. Katja Yafimava (Senior Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies - Ηνωμένο Βασίλειο), κ. Slavtcho Neykov (Chairman of the Board of Managers, Energy Management Institute – Βουλγαρία), κ. Milan Zdravkovic (DSO Executive Director, JP SRBIJAGAS – Σερβία), Δρ. Amit Mor (CEO of Eco Energy Financial & Strategic Consulting, Senior Lecturer at Reichman University – Ισραήλ), κ. Max Vauthier (Managing Director chez LNG Value Ltd Paris – Γαλλία), Καθ. Stavri Dhima (Energy Consultant, Oil and Gas Consultant – Αλβανία), κ. Eugenia Gusilov (Director, ROEC – Ρουμανία), κ. Milos Mladenovic (Managing Director, South East European Power Exchange / SEEPEX – Σερβία), μεταξύ άλλων.

Το 14ο SE Europe Energy Dialogue θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο "The Met Hotel" της Θεσσαλονίκης σε υβριδική μορφή. Το συνέδριο θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. της Πέμπτης 25 Μαΐου, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί το επίσημο δείπνο της διοργάνωσης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν στις 6:30 μ.μ. της Παρασκευής, 26 Μαΐου. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ.

Βασικοί χορηγοί του 14ου SEE Energy Dialogue είναι η HELLENiQ ENERGY και η δικηγορική εταιρεία KG Law, ενώ στους υποστηρικτές συγκαταλέγονται οι εταιρείες Elpedison, Energean, Exist, SEleNe CC και EnSCo. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το ενεργειακό ενημερωτικό portal Energia.gr , το website NE Global και το SeeNews. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα του συνεδρίου, τους επιβεβαιωμένους ομιλητές, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής, βλ. εδώ.