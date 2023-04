Έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την εποικοδομητική συμμετοχή της χώρας μας στο Eurogroup και τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Μήνυμα για το ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει ως μια από τις χώρες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε την Τρίτη με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Ιρλανδός αξιωματούχος ανέφερε «σπουδαία συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το πρωί. Συζητήσαμε τη δουλειά του Eurogroup και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη».

Στις 12:00 ο κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Eurogroup θα μιλήσουν σε εκδήλωση που διοργανώνει το υπουργείο Οικονομικών, με θέμα «Ελληνική Οικονομία: Ανθεκτικότητα - Πρόοδος - Προοπτική», στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν από το ΥΠΟΙΚ ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Great meeting with the Greek Prime Minister @kmitsotakis this morning. We discussed the #Eurogroup work and the Greek economic outlook. #Greece is now one of the standout performers of the #euroarea. pic.twitter.com/2Y4d1TVB3f

— Paschal Donohoe (@Paschald) April 4, 2023