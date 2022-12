«Αυλαία» σήμερα στη Νέα Υόρκη για το 24ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Νέα Υόρκη το 24ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και το New York Stock Exchange.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το φετινό συνέδριο με τίτλο «Sustaining Growth & Investment Momentum» εστίασε στις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στην Ελλάδα καθώς και στην ιδιαιτέρως βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η χώρα ως επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός. Η ουσιώδης μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος αποτυπώθηκε στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα, ενώ έμφαση δόθηκε στην θεαματική επιστροφή της Ελλάδας στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και το έντονο ενδιαφέρον που οι ξένοι επενδυτές επιδεικνύουν για δραστηριοποίηση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με θέμα «Greek American Issuer Day at the New York Stock Exchange». Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος, και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΝ Ltd Δρ Νίκος Τσάκος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2022.

Ο κ. Κοντόπουλος συμμετείχε το πρωί με τους κ.κ. Βασιλική Λαζαράκου Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Αναστάσιο Αστυφίδη Ιδρυτή & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ambrosia Capital, σε συζήτηση με θέμα «A new era for the Greek Capital Markets - Opportunities for Issuers & Investors» και συντονιστή τον Διευθύνοντα Εταίρο της POTAMITISVEKRIS Γιώργο Μπερσή.

«Στο Χρηματιστήριο Αθηνών σχεδιάσαμε την στρατηγική μας βασιζόμενοι σε μία συντονισμένη προσπάθεια με έναν κοινό στόχο: να καταστήσουμε το Χρηματιστήριο ανταγωνιστικό, καινοτόμο, εξωστρεφές, έναν ομότιμο εταίρο στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Κύριο άξονα της στρατηγικής μας αποτελεί η προσέλκυση νέων εταιρειών και η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς μας, στοιχεία που καταρχήν διαμορφώνουν το προφίλ μίας χρηματιστηριακής αγοράς και κατά συνέπεια την αναγνωρισιμότητά της στο διεθνές περιβάλλον. Εργαζόμαστε σταθερά για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς πιστεύουμε ότι η ύπαρξη μιας σύγχρονης εγχώριας κεφαλαιαγοράς, με βάθος, ρευστότητα, θεσμική σταθερότητα, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και σύγχρονα εργαλεία διαπραγμάτευσης, θα λειτουργήσει ως ουσιαστικός αρωγός στην συνέχιση της δυναμικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν με μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους επενδυτές, ενώ το παρών έδωσαν πολλοί εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, Οργανισμών από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και ελληνικών επιχειρήσεων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα είναι keynote speaker στο αποψινό επίσημο δείπνο με το οποίο θα κλείσουν οι εργασίες του φετινού συνεδρίου