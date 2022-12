Δύσκολα τα Χριστούγεννα στην Ανατολική Ευρώπη: 34% ακριβότερα κρέατα και ψάρια - Στο +105% η ζάχαρη

Φτωχικό θα είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για πολλές οικογένειες στην Ανατολική Ευρώπη μετά τον ακραίο πληθωρισμό και τις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.

Μέχρι και τα κέρματα μετράνε οι καταναλωτές στην Ανατολική Ευρώπη ενόψει Χριστουγέννων ώστε να μπορέσουν να γεμίσουν το εορταστικό τραπέζι τη στιγμή που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένουν στα ύψη.

Οι τιμές των τροφίμων στην Ουγγαρία ήταν εντυπωσιακά υψηλότερες κατά 45,2% τον Οκτώβριο από ό,τι πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, με 10 χώρες στα ανατολικά της ΕΕ να αντιμετωπίζουν ανατιμήσεις στα τρόφιμα που ξεπερνούν το 20%. Το κόστος για τρόφιμα ήταν 33,3% υψηλότερο στη Λιθουανία και 30% στη Λετονία σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021.

Τα τρόφιμα είναι πλέον ο κύριος μοχλός του πληθωρισμού στην Ουγγαρία, ενώ στην Τσεχία αν και ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 15,1% τον Οκτώβριο, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν. Στην Πολωνία, ενώ ο πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 17,4% η αυξήσεις των τιμών για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά ξεπέρασαν το 22,3% τον Νοέμβριο.

Στη Λιθουανία, που η οικονομία της είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις από τις διεθνείς αγορές, η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Γκεντιμίνας Σίμκους να εμφανίζεται αισιόδοξος τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν.

