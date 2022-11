Ουκρανία: Παράταση 4 μηνών στη συμφωνία για τα σιτηρά

Κατά 120 ημέρες παρατείνεται η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Υποδομών.

Παράταση 4 μηνών πήρε η συμφωνία για τα σιτηρά σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Κουμπράκοφ.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός υπουργός υποδομών επεσήμανε πως η συμφωνία εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο θα επεκταθεί κατά 120 ημέρες, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το #BlackSeaGrainInitiative θα παραταθεί για 120 ημέρες», έγραψε στο Twitter, κάνοντας λόγο για «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια στην (παγκόσμια) επισιτιστική κρίση», ενώ ευχαρίστησε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουντέρες και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

#BlackSeaGrainInitiative will be prolonged for 120 days. 🇺🇦 @ZelenskyyUa together w/ @antonioguterres 🇺🇳@UN, 🇹🇷 @RTErdogan & Minister of Defence Hulusi Akar @tcsavunma made another important step in the global fight against the food crisis.

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 17, 2022