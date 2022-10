ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για 8ο πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας - Γιατί πλήττεται η Ελλάδα

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν επί νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επίθεση κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε με ανάρτηση της στο Twitter η τσεχική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν επί νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επίθεση κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε με ανάρτηση της στο Twitter η τσεχική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρεται πως «οι πρεσβευτές έφθασαν σε πολιτική συμφωνία επί νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μία ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τον Πούτιν», ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ στο Twitter.

#COREPERII | Ambassadors reached a political agreement on new sanctions against Russia - a strong EU response to Putin's illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIJgh0DhJW

📌 Ban on providing IT, engineering and legal services to Russian entities, further tech-export ban

Υπενθυμίζεται πως κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα φέρονται να είχαν εκφράσει από χθες τις επιφυλάξεις τους για τη φύση των κυρώσεων, καθώς η συμφωνία αναμένεται να επιδράσει αρνητικά σε χώρες με μεγάλο εμπορικό στόλο, σύμφωνα με το Bloomberg. Άλλωστε στο προσχέδιο γινόταν αναφορά σε μέτρα αντιστάθμισης των κυρώσεων, εάν διαπιστωθεί πως υπάρχει «σημαντική απώλεια στον επιχειρηματικό τομέα».

Άμεση ήταν η αντίδραση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία σε ξεχωριστή ανάρτηση της έγραψε πως «καλωσορίζω την σημερινή συμφωνία των κρατών-μελών για το όγδοο πακέτο κυρώσεων. Κινηθήκαμε γρήγορα και αποφασιστικά. Δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τα ψευδοδημοψηφίσματα του Πούτιν, ούτε οποιαδήποτε προσάρτηση της Ουκρανίας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίζουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει».

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.

We have moved quickly and decisively.

We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.

We are determined to continue making the Kremlin pay.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2022