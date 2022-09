«Λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες: Πολιτική συμφωνία τριών σημείων για τις τιμές ενέργειας

Πολιτική συμφωνία των υπ. Ενέργειας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Τα τρία σημεία.

Σε πολιτική συμφωνία κατέληξαν οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η τσεχική προεδρία, οι «27» της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για τρία μέτρα:

⚡️ #TTE Energy | DEAL!👏 Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) September 30, 2022