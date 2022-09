Έλ. Μασκ: Σε δημοπρασία φωτογραφίες και αντικείμενα από τα φοιτητικά του χρόνια

Σε δημοπρασία φωτογραφιών και προσωπικών αντικειμένων από τα φοιτητικά χρόνια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο θα προχωρήσει η πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, Τζένιφερ Γκουίν.

Σε δημοπρασία φωτογραφιών και προσωπικών αντικειμένων από τα φοιτητικά χρόνια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο θα προχωρήσει η πρώην σύντροφος του Έλον Μασκ, Τζένιφερ Γκουίν.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Γκουίν -η οποία έβγαινε με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν οι δύο τους σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια- θα δημοπρατήσει 18 φωτογραφίες του Μασκ, μια χειρόγραφη κάρτα γενεθλίων με την υπογραφή «Love, Elon», και ένα χρυσό κολιέ που εκείνος της είχε δώσει ως δώρο.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί μέσω της αμερικανικής πλατφόρμας RR Auction.

Elon Musk's College Girlfriend is Auctioning Off Old Photos and Mementos. pic.twitter.com/GLNyOk1NNL

— Inside Edition (@InsideEdition) August 30, 2022