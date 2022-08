Eurostat: Οι εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ μειώθηκαν τον Ιούλιο, με εξαίρεση την Ελλάδα που αυξήθηκαν

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat), και την σχετική μηνιαία έκθεση που δημοσιεύει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ελλάδα, έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι εμπορικές πτήσεις τον Ιούλιο του 2022 μειώθηκαν κατά 15% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση, στην Ελλάδα όχι μόνο δεν κατεγράφη μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων, αλλά σημαντική αύξηση της τάξεως του 7%.

✈️In July 2022, commercial flights in the EU decreased by 15% compared with July 2019.

☀️ Flights decreased in all but one Member State in July 2022. Only increase was in 🇬🇷Greece (+7% compared with July 2019)

Flights decreased most in 🇸🇮Slovenia (-42%).

👉https://t.co/HhT9ej5zft pic.twitter.com/l4JoZtx1ye

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 11, 2022