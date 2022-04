Κομισιόν: Eκταμιεύθηκε η 1η δόση 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Την έγκριση για την εκταμίευση της πρώτης δόσης των 3,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε και επίσημα ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Την έγκριση εκταμίευσης της πρώτης δόσης, αξίας 3,6 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε τηλεδιάσκεψη με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Απηύθυνε εύσημα στην ελληνική πλευρά για μία δουλειά που «έγινε πολύ καλά» και μίλησε για το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και της μεταρρυθμιστικής ατζέντας.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την εκκίνηση μεγάλων έργων θα χρηματοδοτηθούν από το ποσό αυτό. Είπε και πως η Ελλάδα είναι το κράτος που δικαιούται τα πιο πολλά χρήματα εν συγκρίσει με το ΑΕΠ. Έδωσε ειδική έμφαση σε προγράμματα όπως το Εξοικονομώ. Π Πρωθυπουργός, μίλησε και για τις επιπτώσεις του Πολέμου στην Ουκρανία και για την αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων δίνοντας έμφαση στην ανάγκη κοινής δράσης Απευθυνόμενος προς τον Αντιπρόεδρο ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη που προκαλεί η έκρηξη ακρίβειας στην αγορά ενέργειας και ζήτησε την ανάληψη κοινής δράσης στην επόμενη σύνοδο κορυφής. Επισημαίνοντας τον κίνδυνο αν δεν αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις να υπάρξει έξαρση του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη παρεμβάσεων στο σύμφωνο σταθερότητας αλλά και ευχήθηκε περαστικά στον αντιπρόεδρο για την ασθένεια για την οποία οποία αναβλήθηκε η κατ' ιδίαν συνάντηση.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις ανακοίνωσε την εκταμίευση της πρώτης πληρωμής ύψους 3,6 δισ. ευρώ (εξαιρουμένης της προχρηματοδότησης) για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία αποτελείται από 1,7 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια, αναφέρει η Επιτροπή.

Οι πληρωμές που καταβάλλονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση από την Ελλάδα των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή μια πρώτη αίτηση για πληρωμή 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία καλύπτει 15 ορόσημα.

Αυτά περιλαμβάνουν διάφορες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της ηλεκτρικής κινητικότητας, της διαχείρισης αποβλήτων, της αγοράς εργασίας, της φορολογίας, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της υγειονομικής περίθαλψης, των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και του συστήματος λογιστικών και λοιπών ελέγχων της Ελλάδας για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή εξέδωσε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής της Ελλάδας. Η θετική γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση πληρωμής άνοιξε τον δρόμο για την έκδοση τελικής απόφασης από την Επιτροπή σχετικά με την εκταμίευση των κονδυλίων.

Τα ποσά των πληρωμών που καταβάλλονται στα κράτη μέλη δημοσιεύονται στον πίνακα αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, ο οποίος δείχνει την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του συνολικού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

