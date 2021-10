Μπιλ Γκέιτς: Ο πλανήτης πρέπει να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής εμβολίων

Ο Μπιλ Γκέιτς, το ίδρυμα του οποίου έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, δήλωσε ότι ηγέτες των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο πρέπει να «σοβαρευτούν» σχετικά με την αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν γρηγορότερα στο μέλλον.

Ενώ οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κατανέμει και μοιράζεται τις δόσεις των εμβολίων μπορούν να βοηθήσουν, η ικανότητα ταχείας παραγωγής μεγάλου όγκου εμβολίων mRNA μπορεί να γλιτώσει από τις πολιτικές εντάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις ελλείψεις, έγραψε ο Gates στο blog του.

«Ο κόσμος πρέπει να έχει στόχο να είναι σε θέση να παράγει και να παρέχει αρκετά εμβόλια για όλους στον πλανήτη εντός έξι μηνών από την ανίχνευση μιας πιθανής πανδημίας», δήλωσε ο Γκέιτς. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τότε η παροχή δόσεων δεν θα ήταν περιοριστικός παράγοντας και ο τρόπος κατανομής τους δεν θα ήταν πλέον ζήτημα ζωής και θανάτου».

I wrote about two ways to achieve vaccine equity in the future. If the world makes the right investments and decisions now, we can make things better next time. And maybe even make sure there is no next time at all. https://t.co/ZdYHMQt7qP

— Bill Gates (@BillGates) October 13, 2021