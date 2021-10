Την ανησυχία του σχετικά με την πιθανότητα οι προβλέψεις των τραπεζών για τη μείωση των κόκκινων δανείων να αποδειχθούν υπεραισιόδοξες εξέφρασε ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του SSM (Single Supervisory Mechanism), Α. Ενρία μιλώντας την Πέμπτη στο ευρωκοινοβούλιο.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ένρια, στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται και οι ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Αlpha Bank) υπογράμμισε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα ξεπέρασαν «την καταιγίδα του κορονοϊού» με επιτυχία, ωστόσο, όπως προειδοποίησε, οι κίνδυνοι αυξάνονται στον ισολογισμό τους.

Ο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού σημείωσε ότι οι τράπεζες αναμένουν ότι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) προς το σύνολο των δανείων θα συνεχίσει να μειώνεται εφέτος και το 2022.

(THREAD) Figures on non-performing loans still appear favourable, says Supervisory Board Chair Andrea Enria in a @Europarl_EN hearing. But asset quality is deteriorating, as shown by fast-moving indicators. It is too early to declare victory https://t.co/joOHZTq44Q



