BBG: Η Γέλεν υποστηρίζει τον Πάουελ για δεύτερη θητεία στην Fed

Για στήριξη της υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, στηΝ ανανέωση της θητείας του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της ομοσπονδιακής τράπεζας της χώρας (Fed) έκανε λόγο δημοσιογράφος του Bloomberg.

Με ανάρτηση της στο Twitter, η Σαλίχα Μοχσίν, που καλύπτει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, σημείωσε «η Γέλεν ανέφερε σε ανώτατους συμβούλους του Λευκού Οίκου ότι υποστηρίζει τον επαναδιορισμό του Πάουελ στην ηγεσία της Fed.

Ο Μπάιντεν δεν έχει λάβει ακόμα απόφαση και είναι πιθανό να καταλήξει περίπου στην Ημέρα Εργασίας (αργία στις ΗΠΑ την 6η Σεπτεμβρίου)» ανέφερε η δημοσιογράφος του BBG.

SCOOP: Yellen has told senior WH advisers she backs *REAPPOINTING* Jay Powell as Fed chair, sources tell me







Biden has not made a decision and will likely weigh in around Labor Day, I'm told







