Διάλεξη του μέλους της ΕΚΤ Ίζαμπελ Σνάμπελ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα "The ECB’s policy response to the COVID-19 pandemic", παραχωρεί η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, σήμερα στις 18:30 ώρα Ελλάδος/Κύπρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συζήτηση.

Αν σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε τη διάλεξη της κυρίας Ίζαμπελ Σνάμπελ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σήμερα στις 18:30 σχετικά με την απάντηση της ΕΚΤ στην πανδημία, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://ucy.zoom.us/meeting/register/tJcoce-vrDkvGdz6y99PKBZ4ip-9ebzpOP…