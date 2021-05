Η νέα κούρσα του διαστήματος είναι εδώ

Σήμερα τα ξημερώματα, κοντά στην πόλη του Παναμά, στον Κόλπο του Μεξικού, προσθαλασσώθηκε η διαστημική κάψουλα με το όνομα Resilience. Η κάψουλα ανήκε στην αποστολή Crew Dragon της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ και κουβαλούσε το πλήρωμα Crew-1. Η προσθαλάσσωση της κάψουλας και η επιτυχής αποβίβαση στη στεριά των 4 αστροναυτών του πληρώματος του Resilience, σηματοδότησε ένα επιτυχημένο τέλος μιας διαστημικής αποστολής την οποία επίβλεψε η NASA αλλά είχε για πρώτη φορά επικεφαλής μια ιδιωτική εταιρεία. Ο στόχος της αποστολής ήταν να μεταφέρει τους αστροναύτες της από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έχουμε λοιπόν, την πρώτη, επιτυχημένη αποστολή από μια σειρά δράσεων που η NASA έχει ονομάσει «επιχειρησιακές αποστολές».

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover , @Astro_illini , Shannon Walker, and @Astro_Soichi ! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT

Watch Dragon depart from the @space_station and return to Earth with Crew-1 astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/afGwAhOM2Z