Οι μεγάλοι νικητές των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2021

Τις εταιρείες που θέτουν την Εξυπηρέτηση Πελατών ως βασική τους προτεραιότητα ανέδειξε και επιβράβευσε ο θεσμός των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών (CS AWARDS) που διοργάνωσε για 12η συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου.

Το ΕΙΕΠ, παραμένοντας σταθερό στις αξίες του και στο όραμά του, επιβραβεύει και προβάλλει σε ετήσια βάση καινοτόμες και εξαιρετικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση του πελάτη και συμβάλουν στην καλύτερη εμπειρία του. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία και η διάχυση εξειδικευμένης γνώσης καθώς και η επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών ανά κλάδο και επίπεδο. Μετά από πολύμηνη, αντικειμενική και διαφανή διαδικασία στην οποία συμμετείχαν ως κριτές ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και επιφανείς επιχειρηματίες, το Ινστιτούτο βράβευσε εταιρείες αλλά και διακεκριμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους για εξαιρετικές πρακτικές στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών.

Μεγάλη νικήτρια της χθεσινής βραδιάς αναδείχθηκε η Novibet, η οποία απέσπασε τρία χρυσά βραβεία σε τρεις από τις δώδεκα συνολικά κατηγορίες της διοργάνωσης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μία εταιρεία οnline gaming τιμάται με τρία χρυσά βραβεία στον συγκεκριμένο θεσμό.

Συγκεκριμένα, η Novibet απέσπασε τα εξής χρυσά βραβεία:

Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

Ειδικό Βραβείο: Customer Experience Game-changer of the year (Ομάδα)

Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα (Best Online Customer Service (e-shop)

Η Novibet ανοίγει έτσι τον δρόμο και για άλλες εταιρείες του κλάδου να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και να θέσουν την εμπειρία του πελάτη και την εξυπηρέτησή του σε απόλυτη προτεραιότητα.

Όλοι οι νικητές:

1. Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη – Best Customer Service Training

BMW FINANCIAL SERVICES - Customer Excellence Award

INSURANCE MARKET.GR - Customer Distinction Award

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - Customer Distinction Award

2. Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη– Best Use of Innovation in Customer Experience

NESPRESSO HELLAS - Customer Excellence Award

BRAINCANDY - Customer Distinction Award

ΦΙΛΗΣGlass - Customer Distinction Award

3. Ακούγοντας τη φωνή του πελάτη – Voice of the Customer

ΟΠΑΠ - Customer Excellence Award

BMW FINANCIAL SERVICES - Customer Distinction Award

INSURANCE MARKET.GR - Customer Distinction Award

4. Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη – Best omni-channel customer service

NOVIBET - Customer Excellence Award

KAIZEN GAMING - Customer Distinction Award

NESPRESSO HELLAS - Customer Distinction Award

5. Ειδικό Βραβείο: Customer Experience Game-changer of the year (Επαγγελματίας/ Ομάδα)

NOVIBET - Customer Excellence Award

ANASTASAKIS HAIR CLINIC - Customer Distinction Award

EUROLIFE FFH - Customer Distinction Award

6. Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year

ΔΕΗ - Customer Excellence Award

BMW FINANCIAL SERVICES - Customer Distinction Award

INSURANCE MARKET.GR - Customer Distinction Award

7. Οργανισμός της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Organization of the year

NESPRESSO HELLAS - Customer Excellence Award

COSMOTE E-VALUE - Customer Distinction Award

ΔΕΗ - Customer Distinction Award

8. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς – Customer Call Center of the year

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - Customer Excellence Award

EUROLIFE FFH - Customer Distinction Award

ΝΕΑ ΟΔΟΣ - Customer Distinction Award

9. Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Πελάτη – Best use of Technologies in Customer Experience

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ - Customer Excellence Award

ΦΙΛΗΣGlass - Customer Distinction Award

VODAFONE - Customer Distinction Award

10. Καλύτερη σχέση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο – Best Outsourcing Partneship

COSMOTE E-VALUE & ATTICA GROUP - Customer Excellence Award

CQS & ALLIANZ - Customer Distinction Award

ELPEDISON & KANTAR - Customer Distinction Award

11. Καλύτερη Εξυπηρέτηση σε Διαδικτυακό Κατάστημα – Best Online Customer Service (e-shop)

NOVIBET - Customer Excellence Award

KAIZEN GAMING - Customer Distinction Award

ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας - Customer Distinction Award

12. Καλύτερη Διαχείριση Κρίσης – Best Crisis Management Approach