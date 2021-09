TikTok και εταιρείες, γιατί τώρα και με ποιον τρόπο

TikΤok ή αλλιώς …βιντεάκια 15 δευτερολέπτων για κυριολεκτικά οτιδήποτε!

Η εφαρμογή προβολής short videos μετράει περισσότερους από 700εκ ενεργούς χρήστες από το 2017, όπου πρώτοεμφανίστηκε και στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό για την εφαρμογή είναι ότι αφορά εφήβους που αγαπούν τις χορογραφίες, σωστά; Όμως, το TikΤok είναι πολλά περισσότερα από αυτό και τα διεθνή brands αντιλήφθηκαν από νωρίς τον φιλικό αλγόριθμο του, ο οποίος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να δώσει χιλιάδες views σε ένα video μιας και άμεσα συνδέει όλα τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη.

Πετυχημένα παραδείγματα παρουσίας εταιρειών στο ΤikΤok είναι εκείνα της αμερικάνικης – καναδικής εταιρείας ψυχαγωγίας Lionsgate, της κορυφαίας αμερικανικής εφημερίδα Washington post και της Ryanair όπου έχουν μια «χαλαρή» και αστεία προσέγγιση, με το περιεχόμενο των videos τους να είναι θελκτικό για αλληλεπίδραση από το κοινό.

Εικόνα

Αν χρειάζεται να διαλέξουμε ένα από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας το οποίο την ξεχωρίζει από την digital «αρένα» των εφαρμογών, είναι η αμεσότητα των videos και παράλληλα η απενεχοποίησή τους από την διαφημιστική και «στημένη» χροιά, που συχνά βλέπουμε σε videos του Youtube.

Το TikΤok είναι απλό στη χρήση του. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης, είναι να το εντάξει στην καθημερινότητα του και να τραβάει μικρά videos των 4’’ σαν παρατεταμένες φωτογραφίες, διαμορφώνοντας στο τέλος ένα συνολικό «αυθόρμητο» video των 10-15’’ προσθέτοντας και μουσική. Shoot, edit, upload- easy.

Τα brands αυτήν την στιγμή έχουν την δυνατότητα να κάνουν boost το περιεχόμενο τους μέσω ads, ωστόσο μόνο και μόνο η αρχή για κάτι τέτοιο απαιτεί διόλου ευκαταφρόνητα ποσά.

Μέχρι το TikΤok να αποφασίσει να κάνει τα ads πιο φιλικά προς τις εταιρείες, τα brands πρέπει να εστιάσουν στην ενδιαφέρουσα δημιουργία περιεχομένου, αλλά και στην εξίσου ανάλαφρη αλληλεπίδραση με το κοινό τους. Και φυσικά πάντα με όρεξη και πρωτότυπες ιδέες, γιατί είναι πολύ απλό: στόχος της πλατφόρμας είναι να σε κρατήσει ονλαιν. Και με ποιο τρόπο θα το πετύχει; Δείχνοντας σου «δυνατό» περιεχόμενο που σε συναρπάζει και σε κρατάει, φτιαγμένο από δημιουργικά άτομα που κατανοούν τα trends και τη ζήτηση.

Με τη σωστή αναλογία αυθόρμητων στιγμών και curated υλικού, οι εταιρείες μπορούν να μυήσουν με διασκεδαστικό τρόπο το κοινό τους στις υπηρεσίες του, την ταυτότητα τους και τις καθημερινές τους στιγμές, οι οποίες και τα καθορίζουν.

Σύμφωνα με την content creator Μαρία Δάτσικα aka xazepsa:

"To Tik tok σήμερα έχει την αθωότητα που είχε το instagram το 2014, όταν όλοι πόσταραν χρωματιστούς τοίχους για να τους δουν οι φίλοι τους, αλλά σε μια πιο δημιουργικη εκδοχή η οποία δεν έχει κορεστεί ακόμα"

Λίγα λόγια για την εταιρεία διαχείρισης Ελληνικών social media accounts:

Η εταιρεία TELL ME MORE είναι ένα νέο female – founded CREATIVE AGENCY, το οποίο παρακινεί τα brands να επικοινωνήσουν την δική τους μοναδική ιστορία στα digital κανάλια τους, μέσω δημιουργικού περιεχομένου και ολοκληρωμένης στρατηγικής.