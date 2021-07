Οι μεγάλες διακρίσεις του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη

Μία σειρά από σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες τοποθετούν τις βιομηχανίες του Ομίλου στην κορυφή του σύγχρονου ελληνικού επιχειρείν, της εξωστρέφειας, της δυναμικής ανάπτυξης, αλλά και της εργασιακής ασφάλειας, κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη τον τελευταίο καιρό.

Ειδικότερα, στην εκδήλωση «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2021», που διοργάνωσε για 6η φορά η Direction Business Network, τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, οι βιομηχανίες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Uni-pharma & InterMed, έλαβαν τέσσερις σημαντικές διακρίσεις.

Στο Ble Azure στην παραλία του Αλίμου, παρουσία περισσότερων από 300 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού κόσμου, επιβραβεύθηκαν επιχειρήσεις που σε μια άκρως ιδιαίτερη και γεμάτη προκλήσεις περίοδο για την ελληνική οικονομία, βρήκαν τον τρόπο να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και κατόρθωσαν να βγουν θωρακισμένες και ενισχυμένες από την πολυετή οικονομική ύφεση στη χώρα.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, που μόλις κυκλοφόρησε και είναι και αυτή αφιερωμένη στην δεκαετία 2010-2020.

Επιβραβεύθηκαν επίσης, οι Greek Business Champions της Δεκαετίας, επιχειρήσεις που κατόρθωσαν να αυξήσουν ταυτόχρονα τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους προ φόρων πάνω από 50% συγκρίνοντας την οικονομική χρήση του 2010 με εκείνη του 2019. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Uni-pharma & InterMed, ενώ μεταξύ των τεσσάρων διακρίσεων που έλαβε ο ΟΦΕΤ, περιλαμβάνεται και το βραβείο «Solidarity Excellence Award». Με αυτά τα βραβεία τιμήθηκαν οι επιχειρήσεις, για την προσήλωσή τους στην αξία της ανθρώπινης ζωής και την αλληλεγγύη που επέδειξαν έμπρακτα απέναντι στην κοινωνία με την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19.

Τα βραβεία παρέλαβαν η πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ κυρία Ιουλία Τσέτη, η επικεφαλής του HR του ΟΦΕΤ κυρία Σμαραγδή Ταλάκη και ο Corporate Development Manager της Uni-pharma κ. Σπύρος Κίντζιος.

Στις 7 Ιουλίου 2021 στο κτήμα ΓΑΛΑΖΙΟ στο Ελληνικό Αττικής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, διακρίθηκε ως ένα από τα «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2021» για τις συνεχείς του επενδύσεις σε ένα δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον, για την σημαντική αύξηση των οικονομικών του αποτελεσμάτων και την στοχευμένη στρατηγική του σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, που περιλαμβάνει ενέργειες για την κοινωνία, το περιβάλλον, την επιστήμη, την έρευνα και τη νέα γενιά.

Την εκδήλωση DIAMONDS OF THE GREEK ECONOMY 2021, οργάνωσε ο εκδοτικός Όμιλος New Times Publishing, ένας θεσμός, που υλοποιείται αδιάλειπτα τα τελευταία 18 χρόνια.

Το βραβείο παρέλαβε ο επικεφαλής των Εξαγωγών του ΟΦΕΤ- Uni-pharma & InterMed- κ. Γιώργος Σπίγκος, ο οποίος εξήρε το έργο όλων των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν και οι οποίες όπως τόνισε, «μοχθούν, παράγουν και επενδύουν σε μία δύσκολη και απαιτητική εποχή, εξαιτίας της πανδημίας, ενώ πριν την υγειονομική κρίση είχαμε την οικονομική, με τους εργαζόμενους ωστόσο, να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους».

«Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη πορεύεται δυναμικά με την βαριά κληρονομιά του Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος είχε οραματιστεί μία σύγχρονη φαρμακοβιομηχανία, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών, με υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα», επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο κ. Σπίγκος, προσθέτοντας, ότι «το βραβείο DIAMONDS 2021, αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας και ευθύνη για το μέλλον».

Εξάλλου, ο ΟΦΕΤ, έλαβε το προηγούμενο διάστημα, μία σειρά και από άλλες διακρίσεις.

Ειδικότερα:

Δύο πολύ σημαντικά βραβεία, τα οποία αποτυπώνουν την σχεδιαστική έμπνευση, την καινοτομία, τον ενθουσιασμό, αλλά και τη βιωσιμότητα με τα οποία αναδεικνύεται η αξία του branding, έλαβε η φαρμακοβιομηχανία InterMed, στο πλαίσιο των PACKAGING AWARDS 2021 τη Δευτέρα 12 Ιουλίου, στο House 124.

Πρόκειται για τη νέα δερματολογική σειρά Skin Pharmacist, η οποία διακρίθηκε με GOLD βραβείο - Graphic Design Innovation ως Minimal ανακυκλώσιμη συσκευασία και την καταξιωμένη εδώ και πολλά χρόνια σειρά γυναικείας φροντίδας Eva Intima, η οποία εφέτος κυκλοφόρησε σε νέα συσκευασία και διακρίθηκε με SILVER βραβείο - Graphic Design Innovation, ως μία δωρική, ανακυκλώσιμη συσκευασία.

Τέσσερις διακρίσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την εικόνα των εταιρειών του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στην συνείδηση του καταναλωτή, έλαβαν αντίστοιχα προϊόντα των Uni-pharma και InterMed, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Pharmacist Choice 2021: Οι μεγάλοι νικητές των προϊόντων Φαρμακείου» που οργάνωσε ο όμιλος Μπούσσια, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021.

Στην πρώτη του διοργάνωση, ο θεσμός Pharmacist Choice της BOUSSIAS ανέδειξε τις εταιρείες και τα προϊόντα φαρμακείου που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο της αξιολόγησης από την Ειδική Επιτροπή και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην φαρμακευτική κοινότητα.

Αναλυτικά, οι διακρίσεις που έλαβαν τα προϊόντα των Uni-pharma InterMed, στον θεσμό Pharmacist Choice, έχουν ως εξής:

* Κατηγορία Βιταμίνες: Winner διάκριση στο B12 FIX: Το μοναδικό διασπειρόμενο σκεύασμα στην κατηγορία του, προϊόν της Uni-Pharma Κλέων Τσέτης ΑΒΕΕ

* Κατηγορία Βιταμίνες: Runner-up διάκριση στο D3 FIX: Ένα σκεύασμα με την υπογραφή αξιοπιστίας της Uni-pharma

* Κατηγορία Προϊόντα ευζωίας: Winner διάκριση στο LACTOLEVURE - Το νούμερο 1 προϊόν προβιοτικών στην Ελλάδα

* Κατηγορία Ευαίσθητη περιοχή: Winner διάκριση στο EVA INTIMA, προϊόν της InterMed Ιουλία & Ειρήνη Τσέτη Φαρμακευτικά Εργαστήρια ΑΒΕΕ. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη σειρά γυναικείας φροντίδας, η οποία εμφανίζεται πλέον με minimal & clean cut εμφάνιση, με την ίδια όμως ποιότητα και αξιοπιστία.

- Τέλος, δύο Gold και ένα Silver βραβείο, κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη την Πέμπτη 20 Μαΐου, στο πλαίσιο της βράβευσης των Health & Safety Awards 2021, που οργάνωσε για 8η χρονιά η Boussias υπό την Αιγίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ.

Αναλυτικά, τα βραβεία που έλαβε ο ΟΦΕΤ, έχουν ως εξής:

Στην κατηγορία «Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace», GOLD βραβείο στο Νέο βιοκλιματικό κτίριο της UNI-PHARMA - Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος

Στην κατηγορία «Αναβάθμιση & Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth and Safety Invention» GOLD βραβείο, στο Νέο καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό στην παραγωγή φαρμάκων της Uni-pharma.