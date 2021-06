Με αφορμή την έναρξη του καλοκαιριού και τον μήνα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Μελάνωμα (Μάιος), και αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για δράσεις που ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν το ευρύ κοινό γύρω από το θέμα του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος, παραμένουμε πιστοί στην αποστολή μας να σώζουμε και να βελτιώνουμε τις ζωές των ασθενών, στηρίζοντας την ενημερωτική εκδήλωση του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου “ΑγκαλιάΖΩ” για την πρόληψη της νόσου.

Το μελάνωμα είναι ένας από τους πιο σοβαρούς τύπους καρκίνου του δέρματος, καθώς είναι δυνατό να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, ακόμη και σε περιοχές που δεν εκτίθενται στον ήλιο. Ωστόσο, είναι πιθανότερη η εμφάνιση και η εκδήλωση της νόσου σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος[1]. To μελάνωμα αποδίδεται σε διάφορους ενδογενείς παράγοντες, εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι το ανοιχτόχρωμο δέρμα και η παρουσία πολλαπλών σπίλων (“ελιών”), και περιβαλλοντολογικούς, με σημαντικότερο την υπέρμετρη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία1.

Παγκοσμίως, η εμφάνιση του μελανώματος παρουσιάζει αύξηση τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες σε πολλούς πληθυσμούς. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι το 2020 εμφανίστηκαν 1.313[2] νέες περιπτώσεις δερματικού μελανώματος, με τους άνδρες να υπερτερούν σε σχέση με τις γυναίκες (περίπου 566 γυναίκες[3] και 747 άνδρες[4]) και καταγράφηκαν συνολικά 295 θάνατοι (189 Άνδρες – 106 Γυναίκες)[5]. Παρά το γεγονός ότι η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 65 έτη[6], αξίζει να σημειωθεί ότι το μελάνωμα δεν είναι σπάνιο και σε άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών[7], καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου που εκδηλώνεται σε νεαρά ενήλικα άτομα – ειδικά στις γυναίκες[8]. Η προστασία όμως έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας που καταστρέφει το DNA των κυττάρων του δέρματος και επηρεάζει τα γονίδια που ελέγχουν την ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος[9]. Η κύρια πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ο ήλιος. Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντική η προστασία από τον ήλιο.

Με αφορμή την πολυπλοκότητα της διαδικασίας συλλογής της μαστίχας στη Χίο και την σημασία της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος και του μελανώματος, ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου – ΑγκαλιάΖΩ υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου και την υποστήριξη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, και με τη φιλοξενία του Μουσείου Μαστίχας Χίου - Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, πραγματοποιεί σήμερα, 16 Ιουνίου 2021, στις 19:30, ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Ενημέρωση και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Δέρματος και το Μελάνωμα στους Μαστιχοπαραγωγούς της Χίου». Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που ασχολούνται με την καλλιέργεια της μαστίχας και εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.

Χορηγοί της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι οι εταιρείες MSD και La Roche Posay.

