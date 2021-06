Η Coca-Cola στην Ελλάδα στηρίζει την εθνική προσπάθεια για Ανακύκλωση

Η Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) γίνεται αρωγός στην εθνική προσπάθεια για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, μέσα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών και δράσεων. Μέσα από τη νέα καμπάνια της με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία», φιλοδοξεί να υποστηρίξει ενεργά την εθνική προσπάθεια της χώρας μας να επιτύχει αύξηση της ανακύκλωσης ως προς τις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης σε ποσοστό 77% ως το 2025 και 90% ως το 2029, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Πιστή στο όραμά της για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα, η Coca-Cola στην Ελλάδα διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζοντας στη:

Σχεδίαση συσκευασιών από τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030

Συλλογή και ανακύκλωση μιας πλαστικής φιάλης ή ενός αλουμινένιου κουτιού, για κάθε ένα που κυκλοφορεί στην αγορά έως το 2030

Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους μέσα από την κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future

Έχοντας επιτύχει τον στόχο για σχεδίαση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών στη χώρα, η Coca-Cola στην Ελλάδα εστιάζει στη σχεδίαση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό και στη μείωση συνολικά του ποσοστού της συσκευασίας. Συγκεκριμένα, από το 2018 κυκλοφορούν στη χώρα μας συσκευασίες PET από ανακυκλωμένο πλαστικό σε ποσοστό 20%. Στόχος είναι η κυκλοφορία συσκευασιών PET με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030, εστιάζοντας, παράλληλα, στην καινοτομία και ανάπτυξη συσκευασιών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη, το 2021, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωράει σε επένδυση ύψους €4 εκατ. με σκοπό την κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου μέσω του νέου τύπου συσκευασίας KeelClip™, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και ισοδυναμεί με μείωση σχεδόν 287 τόνων πλαστικού ετησίως.

Όσον αφορά στη συλλογή, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και καμπάνιες που πραγματοποιεί για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, η Coca-Cola στην Ελλάδα θέτει ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των πολιτών στην ανακύκλωση και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Για την Coca-Cola στην Ελλάδα, η αλλαγή της στάσης των πολιτών απέναντι στα απορρίμματα σε συνδυασμό με ένα ενιαίο, αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα εγγυοδοσίας που καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος, μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει τους εθνικούς στόχους για συλλογή και ανακύκλωση. Έτσι, αναφορικά με την εκπαίδευση των πολιτών, η εταιρεία ξεκινάει σήμερα μια νέα καμπάνια με τίτλο «Κάθε άδειο μπουκάλι έχει αξία» με σκοπό να την αξιοποιήσει ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό όχημα ως προς τα θέματα υπεύθυνης ανακύκλωσης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Πρωτοβουλίες που θέτουν τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο, αποτελούν για την Coca-Cola στην Ελλάδα το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι, τα τελευταία 4 χρόνια υλοποιεί την πολυσυμμετοχική και συνεργατική κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future, ένα πρόγραμμα-παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που έχει στόχο την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς, ώστε οι πολίτες να αλλάξουν τη στάση τους προς τα απορρίμματα.

Η κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future ξεκίνησε το 2017 πιλοτικά από τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον δήμο της πόλης, την ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) καθώς και την start-up The New Raw και έκτοτε έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της και σε άλλους τομείς και περιοχές, όπως ο 37ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών και 9 δημοφιλείς ελληνικές παραλίες, ενώ πρόσφατα διεύρυνε το πεδίο δράσης της στο Γκάζι, όπου μαζί με τον Δήμο Αθηνών και την ΟΕΑ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στην περιοχή και την εκπαίδευση των επαγγελματιών και ιδιοκτητών επιχειρήσεων HoReCa σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Έως σήμερα, μέσα από τις δράσεις της κοινωνικής πλατφόρμας, περισσότεροι από 510 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών έχουν συλλεγεί καθώς και περισσότεροι από 480.000 πολίτες έχουν ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί μέσω δράσεων εκπαίδευσης που επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη 2η ζωή των πλαστικών απορριμμάτων.