Με πρώτη τη Γερμανία στις 27 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η έγκριση έρθει όπως έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν.

«Στη Γερμανία θα αρχίσουμε, αν η έγκριση έρθει όπως έχει προγραμματιστεί, στις 27 Δεκεμβρίου. Οι άλλες χώρες στην ΕΕ θέλουν να μπορούν να αρχίσουν και θέλουν να αρχίσουν από τις 27 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Σπαν ενόψει συνεδρίασης με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας παρασκευής του εμβολίου BioNTech.

Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι εμβολιασμοί στην ΕΕ όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι η ώρα της Ευρώπης. Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα αρχίσει ο εμβολιασμός σε όλη την ΕΕ» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL