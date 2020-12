Με σύνθημα «Σας ευχαριστούμε γιατί όσο μας εμπιστεύεστε μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε μπορούμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερο» η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ., πρωτοπορεί για μία ακόμα φορά, εφαρμόζοντας στα πλαίσια των ESG πολιτικών που έχει υιοθετήσει, το ενδοεταιρικό πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητάς με την ονομασία ONE FOR ALL, που βασίζεται στη λογική της προσφοράς με βαρύτητα 1-1-1 και αφορά σε:

Διάθεση του 1% των ωρών απασχόλησης των εργαζομένων της εταιρείας ανά έτος, για τη δωρεάν παροχή στήριξης σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αυτή η κοινωνική προσφορά μεταφράζεται σε 20 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο.

Δωρεάν παροχή του 1% του συνόλου των υπηρεσιών Investment Banking της Εταιρίας σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για την κάλυψη αναγκών τους σε Fundraising και Pitching. Το διάστημα αυτό μεταφράζεται σε 60 ώρες ετησίως.

Δωρεά του 1% του ετήσιου τζίρου της Εταιρίας στην οικονομική στήριξη φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων κάθε είδους.

Μέσω του ONE FOR ALL η Whitetip Investments Α.Ε.Π.Ε.Υ. στοχεύει :

1. Πρώτιστα στην κοινωνική προσφορά αλλά και

2. Στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του ελληνικού επιχειρείν σε θέματα ESG.