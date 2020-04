Αβέβαιη κρίνεται η επόμενη ημέρα για τα σχέδια μείωσης των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών, καθώς η πανδημία του κορονοϊού ανατρέπει τα δεδομένα.

Όπως επισημαίνει σε νέα έκθεση που δημοσιοποίησε ο S&P Global Ratings, υπό τον διακριτικό τίτλο «Hercules Asset Protection Scheme: How Greek Banks Are Adjusting Their NPL Strategies Due ToCOVID-19», το σχέδιο «Ηρακλής» θα στηρίξει την προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν τον όγκο των κόκκινων δανείων που φέρουν στα χαρτοφυλάκιά τους, ωστόσο «το χρονοδιάγραμμα και η επιτυχία του όλου εγχειρήματος παραμένουν εξαιρετικά αβέβαια, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία».

Οι ελληνικές τράπεζες κατόρθωσαν να μειώσουν στο 40% το 2019 – από 49% το 2016 – τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, όμως, σύμφωνα με τον οίκο, ο στόχος για περαιτέρω μείωσή τους σε επίπεδα κάτω του 20% έως το 2021 παραμένει φιλόδοξος.

«Οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε αναθεώρηση των στρατηγικών τους σχεδίων για τη μείωση των κόκκινων δανείων, προκειμένου να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της πανδημίας, ωστόσο τα ακριβή χρονοδιαγράμματα – και δη η αποτελεσματικότητα των σχεδίων – παραμένουν ασαφή», σχολιάζουν οι αναλυτές του οίκου.

«Σωρευτικά και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι ελληνικές τράπεζες σχεδίαζαν να προχωρήσουν στην πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 30 δισ. δολαρίων το 2020, μέσω του Ηρακλή. Ωστόσο, τα πρόσφατα έκτακτα μέτρα που έλαβε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα. Οι περισσότερες από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα πρέπει να αναβάλλουν τα σχέδια πώλησης των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων και να τα επανεκκινήσουν στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ωστόσο όσο μεγαλύτερες είναι οι καθυστερήσεις, τόσο περισσότερο θα επηρεαστούν αρνητικά και τα στρατηγικά σχέδια που προωθούνται», συμπληρώνει ο οίκος.

«Η διάθεση των επενδυτών θα πρέπει να επανεξεταστεί», προειδοποιεί επίσης.