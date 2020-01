Πιστωτικά θετικό (credit positive) για τις ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζει το Σχέδιο «Ηρακλής» η S&P Global Ratings, σε 7σέλιδη έκθεσή της, υπό τον τίτλο «The Labors Of Hercules: Still Not Enough To Turn Around Greek Banks».

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση, το Σχέδιο «Ηρακλής» αναπτύχθηκε με στόχο την εξυγίανση των ισολογισμών των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα και τη δραστική μείωση του φορτίου των «κόκκινων δανείων» που φέρουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που ο «Ηρακλής» χαρακτηρίζεται credit positive.

Ωστόσο, την επιτυχία του εγχειρήματος θα κρίνει η απόφαση των ελληνικών τραπεζών να συμμετάσχουν ή όχι στον «Ηρακλή» και σε ποιο εύρος.

Τα οφέλη του «Ηρακλή»

«Ο Ηρακλής θα στηρίξει τις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους και θα ανοίξει τον δρόμο για μείωση των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκιά τους. Επίσης, αυτή η προσπάθεια μπορεί να αυξήσει τη διάθεση των επενδυτών για τις μετοχές αυξημένου ρίσκου», τονίζουν οι αναλυτές του οίκου.

Επιπλέον, συνεχίζουν, μέσα από την εν λόγω προσπάθεια, οι ελληνικές τράπεζες θα κατορθώσουν να δημιουργήσουν σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, προκειμένου να τα αξιοποιήσουν, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Πρόκληση η ποιότητα

Σε περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου, ο «Ηρακλής» θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά στις προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να ισχυροποιήσουν την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού τους.

Όμως, προειδοποιεί η S&P Global Ratings, τα προβλήματα για την Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα και ξεπερνούν τα όρια των συστημικών τραπεζών. Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ανάπτυξή της παραμένει αναιμική, ενώ το ελληνικό ΑΕΠ δεν έχει επιστρέψει σε προ κρίσης επίπεδα, μετά τη συρρίκνωση του κατά 25% από το 2008.

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ έχει πλήξει τη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Στο μέτωπο των θετικών ενδείξεων για την ελληνική οικονομία, ο οίκος αναφέρεται στην ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς real estate.

Μεγάλο στοίχημα η φερεγγυότητα

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου, η φερεγγυότητα του ιδιωτικού τομέα είναι εκείνη που θα καθορίσει τον ρυθμό βελτίωσης των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, αλλά και τη μετάβαση των πιστωτικών ιδρυμάτων στη νέα εποχή.

Η ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών βελτιώνεται μεν, με μετριοπαθείς ρυθμούς δε, λόγω της ήπιας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Οι αξιολογήσεις

Οι αναλυτές της S&P Global Ratings υπενθυμίζουν ότι στις 8 Νοεμβρίου 2019 ο οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών σε Β, από B- προηγουμένως.

Ο οίκος προβλέπει ανάπτυξη 2,5% για την ελληνική οικονομία το διάστημα 2019-2022, ήτοι υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Εκτιμούμε ότι οι προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια θα βελτιώσουν, αυτόματα, την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού», καταλήγουν οι αναλυτές του οίκου.